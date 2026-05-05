La Calórica y T de Teatre se unen en una comedia sobre las luchas obreras femeninas, 'Les dones Piñeiro'

Dos potentes compañías teatrales unen fuerzas. Las T de Teatre y La Calòrica se han aliado para estrenar una obra: 'Les dones Piñeiro'. Se trata de una comedia inspirada en las luchas obreras de las mujeres en España. La acción se sitúa en el área del cinturón metropolitano de Barcelona y abarca desde las primeras reivindicaciones de los años 80 reclamando igualdad de salarios por el mismo trabajo que los hombres hasta la crisis del 2011. La obra, con texto de Joan Yago y dirección de Israel Solà, se estrenará en el Poliorama el 3 de febrero, se ha presentado este martes en la Nau Bostik coincidiendo con la salida a la venta de las entradas, ya disponibles en teatrepoliorama.com.

El espacio elegido no era casual pues la Bostik era antigua fábrica de colas y adhesivos para la industria del calzado, construida en la década de 1960 en el barrio de La Sagrera de Barcelona que se ha reconvertido en espacio de creación artística autogestionado. Allí las compañías recrearon el ambiente de los encierros que las trabajadoras llevaron para reclamar sus derechos y luchar contra la discriminación laboral. Una gran pancarta donde rezaba en catalán: "Mismo trabajo. Mismo salario" recibía a los visitantes.

Los actores y actrices de ambas compañía lucían un brazalete de tela roja con las letras TdeC en blanco, nombre con el que han bautizado esta unión temporal para alumbrar este experimento: T de Calòrica. "La unión hace la fuerza", ha señalado Àgata Roca, actriz de les T de Teatre. Y como se hacía en los encierros sindicales, una comida de germanor sencilla y barata ha acompañado la presentación: una sardinada sabrosa, con vino y agua en garrafas de plástico.

Gran sintonía

La animada presentación permitió comprobar la buena sintonía entre los equipos de ambas compañías que llevan más de año y medio de conversaciones sobre el proyecto. Las T de teatre, con 30 años de experiencia y La Calòrica, con unos 12 coinciden en sus ganas de poner el dedo en la llaga, el humor cínico y las ganas de experimentar. Ambas compañías se formaron en el Intitut del Teatre y han logrado conectar con un público amplio.

"La propuesta unirá dos lenguajes, dos estilos y esperemos que dos públicos", señaló Esther López, actriz 'calórica'. Ambas compañías se admiran mutuamente desde hace años. "Para nosotras las T de Teatre son un referente", ha declarado Júlia Truyol. "Somos fans de las T de Tearte de 'Criatures', de 'Delicades' y de una compañía que conquista Latinoamérica, algo que nosotros hemos podido hacer también porque seguimos sus estelas y somos fan de 'Jet Lag'. Es un auténtico lujo estar con ellas". Para Roca es natural unirse a La Calòrica porque "les admiramos desde que empezaron".

Pasado y presente

'Les dones Piñeiro" mira al pasado pero también al presente. "Habla de familia, de clase, de género, de identidad pero sobre todo de la lucha sindical y obrera de las mujeres de la década de los 80 que ha quedado muy invisibilizada", ha indicado Carme Pla, actriz de las T de Teatre. Diferentes generaciones de la familia protagonista, de origen gallego, servirán para explicar la evolución de la mujer en el mundo laboral desde los años 80 hasta el ERO del 2011 tras explotar la burbuja inmobiliaria en España. La acción transcurre en una fábrica de calderas y termostatos del cinturón industrial de Barcelona inventada pero inspirada en muchas empresas de aquella época.

"Habla de familia, de clase, de género, de identidad pero sobre todo de la lucha sindical y obrera de las mujeres de la década de los 80" Carme Pla

Aitor Galisteo-Rocher, Marc Rius, Esther López, Júlia Truyol, Xavi Francès se unirán en escena a Marta Pérez, Carme Pla, Mamen Duch y Àgata Roca. "Todos los intérpretes harán dos pesonajes, y algunos más. Todavía no hemos dedido quién hará determinados papeles", ha explicado Yago, autor de la obra. "Los actores de La Calòrica son como mis hijos y es fácil escribir pensando en ellos. Con las T de Teatre es un experimento pero está resultando divertido", admite el dramaturgo. Con las actrices de T de Teatre no ocurre igual pero este es uno de los retos a superar. "La he seguido en el teatro y estos meses de preparación me han servido para entender la naturaleza e identidad de cada una".

Obra coral

Es una obra muy coral y con muchos personajes. "En muchos momentos estarán los nueve intérpretes en escena. Muchas veces pienso: ¿este personaje es Mamen o Marta? Es algo que iremos viendo con Israel y sobre la marcha", dice el dramaturgo. Respecto a la temática de 'Les dones Piñeiro' cuenta que refleja el interés de ambas compañías. "Teníamos ganas de hablar del paso del tiempo, del antes y del ahora y del sindicalismo tras el fin de la dictadura y el que hemos vivido nosotros, el del 2011 tras la crisis. Además teníamos un reparto básicamente femenino y varios de nosotros somos hijos o sobrinos de mujeres obreras".

Ellas son las protagonistas de esta obra aunque no se basa en ninguna historia en particular pero bebe de muchas historias verdaderas, sin ser una obra documental. "Es una pieza política pero no aparece el nombre de ningún sindicato o partido. Habla desde la perspectiva personal de los personajes. No es una obra de siglas".

Cuando en 1977 se publica el Estatuto del trabajador que establece la igualdad legal de hombres y mujeres en los puestos de trabajo se organizan una serie de luchas para que se cumpla. "Se hicieron avances importantes entonces, gracias en parte a las manifestaciones y reivindicaciones pero la realidad es que 50 años después sigue existiendo desigualdad", apunta Yago.

Cuenta que las empresas y los patronos tienen más problemas para justificar la diferencia salarial entre hombres y mujeres pero hallan la fórmula y continúa habiendo diferencias de salario, del 15% y hasta del 30% en algunos sectores, entre lo que cobra un hombre y una mujer por el mismo trabajo. "La obra habla poco de la situación presente aunque llegamos hasta el 2027. Se centra en principios de los años 80 y el 2011".