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Bruselas redobla la presión sobre la Bienal de Venecia con una segunda carta exigiendo la no participación de Rusia

El Ejecutivo comunitario amenaza con retirar dos millones de euros de financiación si se mantiene la participación rusa en la 61ª edición de la Exposición Internacional de Arte

El presidente de la Biennale Pietrangelo Buttafuoco en la conferencia de prensa.

El presidente de la Biennale Pietrangelo Buttafuoco en la conferencia de prensa. / ANDREA MEROLA / EFE

Europa Press

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La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha confirmado este martes que el Ejecutivo comunitario ha enviado una segunda carta a la Bienal de Venecia para redoblar su amenaza con retirar dos millones de euros de financiación si permiten la participación de Rusia en la 61ª edición de la Exposición Internacional de Arte.

En una rueda de prensa desde Bruselas, la vicepresidenta de la Comisión ha reiterado su condena "enérgica" de la decisión de la Bienal de permitir que Rusia participe en la exposición de arte, cuya inauguración tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Europa.

"La Bienal abre oficialmente el sábado. Irónicamente, el sábado es el Día de Europa, y el Día de Europa debería ser una jornada para celebrar la paz, no una ocasión para que Rusia brille en la Bienal", ha lamentado Virkkunen.

Una fotografía muestra “Il Gesto”, del artista francés JR, en la fachada de Ca' del Mosto, cerca del puente de Rialto, durante la 61ª Bienal de Arte de Venecia.

Una fotografía muestra “Il Gesto”, del artista francés JR, en la fachada de Ca' del Mosto, cerca del puente de Rialto, durante la 61ª Bienal de Arte de Venecia. / MARCO BERTORELLO / AFP

Dicho esto, ha vuelto a amenazar con suspender la subvención de dos millones de euros que la Comisión mantiene con la Bienal de Venecia, alegando que "el dinero de los contribuyentes europeos debe salvaguardar los valores democráticos y la diversidad", principios que "no se respetan en la Rusia de hoy".

La Bienal de Venecia anunció en marzo la lista de países participantes en su 61ª edición, entre los que figura Rusia. En un comunicado, la organización defendió que se trata de "una institución abierta" en la que puede participar cualquier país reconocido por la República Italiana, y subrayó que "rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte".

La decisión desató la reacción inmediata de Bruselas, ya que Virkkunen y el comisario de Cultura, Glenn Micallef, calificaron la participación rusa de "incompatible" con la respuesta de la UE a la agresión de Rusia contra Ucrania y advirtieron de que estudiarían medidas restrictivas, incluida la suspensión o cancelación de la subvención comunitaria de dos millones de euros a la exposición.

De hecho, hace varias semanas, el Ejecutivo comunitario dio un plazo de 30 días a la organización para que argumentase por qué ha permitido participación de Rusia en la 61ª edición de la Exposición Internacional de Arte, avisando de que si la respuesta no era "satisfactoria" entonces suspenderían la financiación de dos millones de euros que tenía asignada la organización.

La polémica por la participación de Moscú también ha influido al jurado de la Bienal, que dimitió en bloque la semana pasada tras negarse a incluir en los galardones de la muestra a Rusia e Israel, argumentando que ambos países cuentan con líderes "acusados de crímenes de lesa humanidad".

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Como consecuencia de este giro organizativo, el anuncio de los ganadores, previsto inicialmente para el 9 de mayo, se ha pospuesto hasta el 22 de noviembre. Esta medida de retrasar el palmarés solo cuenta con el precedente de la edición de 2021, marcada entonces por las restricciones de la pandemia.

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