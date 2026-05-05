Bad Bunny impacta en la Met Gala transformado en un hombre de 85 años: horas de maquillaje, prótesis y hasta un bastón

Bad Bunny ha entrado a la alfombra blanca de la Met Gala con un bastón, pelo blanco y ni más ni menos que "53 años" más, tal como bromeaba el cantante en una entrevista para Vogue. El puertorriqueño ha contado con capas de maquillaje y hasta prótesis para ponerse en la piel de un hombre de 85 años. Arrugas, pecas como fruto de la exposición al sol y venas marcadas en las manos: no han faltado detalles en la ejecución de la idea.

La consigna de este año era 'Fashion is art' (La moda es arte), lema que el cantante ha llevado un paso más allá. Bad Bunny se ha inspirado en la exposición de este año del Costume Institute, un ala del Metropolitan Museum of Art, ‘Costume Art’, que incluye una pequeña sección que hace referencia a 'The Aging Body' (El cuerpo que envejece). Así, muestra cómo, a pesar de que la ropa, más concretamente el traje, no envejece, él sí que lo hace.

La caracterización y las prótesis que ha usado han sido a cargo del maquillador Mike Marino, que ganó el Premio Primetime Emmy a Mejor Maquillaje por la serie ‘Afterhours’. Además, el maquillador ha estado detrás de algunos de los disfraces de Halloween más reconocidos de la modelo Heidi Klum.

El cantante Bad Bunny en la Met Gala 2026. / ANGELA WEISS / AFP

En una velada marcada por la falta de riesgo, la entrada del puertorriqueño ha sorprendido para bien. El autor de 'DtMF' siempre pone su apuesta en la gala anual, ya que, tal como asegura él mismo a Vogue, la celebración es "una buena oportunidad para explorar y ser creativo".

De la mano de Zara

El cantante ya apareció en la Superbowl con un 'look'de Zara hecho a medida y, en esta ocasión, se ha vuelto a repetir la colaboración. El artista ha vestido con un traje negro que consistía en una chaqueta cruzada con una camisa con una lazada XL y un pantalón recto.

Bad Bunny mientras actuaba en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. / CHRIS TORRES / EFE

La gran pajarita del cuello hace referencia al vestido del diseñador Charles James 'Bustle', de 1947, que además está expuesto en la colección permanente del Costume Institute