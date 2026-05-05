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El 'abuelo' Bad Bunny pone nuevas (y exclusivas) entradas a la venta para sus conciertos en España

Cómo ha logrado Bad Bunny dominar el mundo en 10 años sin renunciar a nada: "Es una estrella global que no diluye su trasfondo, al contrario, lo acentúa"

El cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny posa este lunes, durante la alfombra blanca de la Met Gala en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

El cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny posa este lunes, durante la alfombra blanca de la Met Gala en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzmán / EFE

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El desde hoy brillante 'abuelo' Bad Bunny (razón: su sorprendente aparición en la Met Gala) está a punto de aterrizar en España para el inicio de la etapa europea de la gira mundial de su excelente 'Debí tirar más fotos'. Primero, actuará en Barcelona (Estadi Olímpic, 22 y 23 de mayo), luego hará lo propio duante su larga estancia en Madrid (10 conciertos en el Metropolitano, del 30 de mayo al 15 de junio). La promotora Live Nation informó que el artista puertorriqueño vendió más de 600.000 entradas para sus 12 'shows', rompiendo así el récord de mayor número de tickets vendidos en un solo 'tour' en el país.

Sin embargo, esa cifra sumará un pellizquito más. Live Nation ha anunciado nuevas entradas a la venta para los conciertos en España. Concretamente, en una nueva zona exclusiva situada detrás del escenario principal llamada 'Los vecinos'. "Con una vista privilegiada", dice la promotora, que apunta también que el número de entradas es limitado (a la venta el 8 de mayo a las 9 horas en la web de Live Nation y Ticketmaster) y que, a su vez, tienen "visión restringida". Su precio: 203,30 euros + 27€ gastos.

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Mapa de la distribución de los espacios de los conciertos de Bad Bunny el Estadi Olímpic, con el espacio 'Los vecinos' a la derecha.

Mapa de la distribución de los espacios de los conciertos de Bad Bunny el Estadi Olímpic, con el espacio 'Los vecinos' a la derecha. / TICKETMASTER

La promotora advierte de que estas entradas no tienen un asiento asignado y que tampoco incluyen "ventajas adicionales" ni acceso a La Casita, el icónico segundo escenario de la gira 'Debí tirar más fotos' que también estará en los 'shows' en España, según ha confirmado Live Nation. Una decisión, informa la compañía, que "corresponde exclusivamente al artista y a su equipo de producción".

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