El Último de la Fila desvela a quién iba dirigida la frase "¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?"

Han pasado cuatro décadas desde que El Último de la Fila publicara 'Enemigos de lo ajeno' (1986), pero una de las preguntas más repetidas por sus seguidores seguía sin respuesta clara: ¿a quién se dirigían cuando cantaban "¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?" en 'Insurrección', uno de los himnos más coreados del dúo barcelonés? Aprovechando los conciertos de su gira de reunión en el Estadi Olímpic —segunda y tercera fecha de un tour que llega 30 años después del anterior—, Manolo García y Quimi Portet han desvelado por fin el misterio.

Lo han hecho en una entrevista con Jordi Bianciotto para EL PERIÓDICO, donde el cantante ha aclarado que el destinatario de aquella icónica reclamación no era ni un amor frustrado ni un amigo desaparecido, como muchos imaginaron durante años, sino un objetivo mucho menos romántico: las compañías discográficas. La confesión, hecha ahora con la perspectiva del tiempo, encaja con una de las trayectorias más independientes y libertarias del rock español.

La verdad detrás de 'Insurrección': un grito contra las discográficas

Preguntado directamente por Bianciotto sobre el significado real del verso, Manolo García no esquivó la cuestión. "No se refiere a una chica, ni a un amigo, sino a las compañías, que machacaban a los músicos incautos con contratos abusivos", reveló el cantante. La frase que durante tantos años funcionó como bandera emocional para miles de seguidores nació, en realidad, como un ajuste de cuentas con la industria musical de los años ochenta.

García fue incluso más explícito al recordar cuál fue el grito original: "¿Dónde estabais, cabrones?". El propio cantante matizó después, entre risas, que la versión completa de su reclamación incluía adjetivos aún más afilados —"dónde estabais, feos, malos, avariciosos…"— antes de pedir que esa parte no se publicara. Una anécdota que recuerda hasta qué punto 'Insurrección' fue, desde su origen, una canción de combate.

Dos horas de estudio, un váter y un 'riff' salvado en Murcia

La historia de cómo se gestó 'Insurrección' es casi tan reveladora como el destinatario de su letra. Según relató el propio Manolo García, el tema nació por pura necesidad: "Estábamos acabando 'Enemigos de lo ajeno' y resultó que el disco quedaba corto. Hacía falta una canción más". La situación era crítica. "El presupuesto estaba gastado, solo nos quedaban dos horas de estudio", recordó el cantante.

La entrevista a Manolo García y Quimi Portet, El Último de la Fila. / Manu Mitru y Patricio Ortiz

Con el reloj en contra, García rescató de su memoria un 'riff' que Quimi Portet había tocado tiempo atrás en un hostal de Murcia. Mientras el guitarrista grababa a contrarreloj las pistas de guitarra, bajo y caja de ritmos, el cantante se encerró —literalmente— en el baño del estudio para escribir la letra. De aquella improvisación extrema salió uno de los temas más reconocibles de la banda. "Muchas veces, las canciones que más gustan han salido así, de una manera intempestiva", reflexionó García en la entrevista.

Del enfado con la industria al nacimiento de Perro Records

Aquellos contratos abusivos que inspiraron el verso más recordado de 'Insurrección' no fueron una anécdota aislada. Fueron, de hecho, el germen de una decisión que marcó la independencia creativa del grupo: la creación de su propio sello discográfico, Perro Records. "Para tener el control absoluto de todo el disparate nuestro", explicó Manolo García a Bianciotto.

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Manolo GarcÍa y Quimi Portet durante el concierto de El Ultimo de la Fila en el Estadi Olimpic. / FERRAN SENDRA

El cantante fue claro al describir el tipo de imposiciones que hartaban al dúo: las discográficas insistían con frases como "vamos a poneros un productor" o "vuestras letras son muy raras, conocemos a un poeta que…". La respuesta de El Último de la Fila fue tajante: fundar Perro Records "para hacer las cosas como nos daba la gana". Décadas después, con el grupo de nuevo sobre los escenarios y aquella vieja insurrección convertida en leyenda compartida, la frase "¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?" recupera todo su sentido original: no era un lamento amoroso, era un puño en alto.