‘Llum’: la obra de Lita Cabellut que honra la libertad y la educación en el 575º aniversario de la UB

“Creo que la enseñanza es como el aire: si no aprendemos, nos deterioramos”, ha sentenciado la artista Lita Cabellut, pintora escogida para realizar el cuadro ‘Llum’, que conmemora el 575º aniversario de la Universitat de Barcelona (UB), sobre la importancia de la educación. Se trata de la primera obra de la autora expuesta en un recinto público y se puede visitar en el edificio histórico de la universidad de lunes a viernes de 7:30 a 21:45 h.

El cuadro parte de la idea de un banco que toma un doble significado. Este elemento evoca a la infancia de la creadora, ya que era el refugio de la artista cuando vivía en la calle. Concretamente, se trata de uno de los asientos de la Plaça Reial de Barcelona. A su vez, el banco, que forma parte de la obra, se ubica ahora en la UB, justo delante de las escaleras que llevan a la pintura, lo que permite observarla desde una perspectiva concreta. “Mi hija lo encontró por qué decía: ‘Necesitamos mostrar el origen de la historia’”.

Una base personal

La obra, que parte de una perspectiva eminentemente autobiográfica, relata una historia de superación y de progreso. Una niña que empieza sentada en un banco acaba defendiendo la libertad y la formación, tras un proceso de migración: “Tenemos que ser emigrantes en el mundo”, reivindica. Además, la artista pone énfasis en la importancia de defender la educación ante amenazas externas. “Hay ideologías que van contra la enseñanza y la cultura. Yo estoy convencida de que los humanos somos tan fuertes e inteligentes que siempre ponemos la mano en el fuego para que la permanezcan, aunque nos quememos”, argumenta haciendo referencia a la fogata de libros que retrata en el cuadro.

La obra de Lita Cabellut en la UB creada especialmente para conmemorar el 575 aniversario de la Universitat de Barcelona. / Jordi Cotrina

A pesar de su nombre, ‘Llum’ se caracteriza, entre otros elementos, por su claroscuro. Esta aparente contradicción es en realidad una muestra de las dificultades y sombras que se atraviesan antes de llegar a la “esperanza”, tal y como describe la artista. Además, aunque el encargo por parte de la universidad no iba enfocado a ningún ámbito concreto, la obra acaba aludiendo al lema de la institución: ‘Libertas perfundet omnia luce’ (“La libertad ilumina todas las cosas con su luz”).

La artista asegura que le hace especial ilusión que los estudiantes de Bellas Artes puedan observar la obra y, en cierto modo, ser partícipes de ella. “Mi arte es muchísimo más abstracto y brutalista, pero he elegido hacer esta pieza especial para la universidad como homenaje a la tradición y a mis maestros”. En este sentido, la pintora explica que fue precisamente este estilo más clásico lo que le dio la “libertad” para “deconstruir” su obra.

Una colaboración recíproca

“Cuando el rector le encargó la obra, Cabellut se quedó llorando. Las lágrimas derramadas solo las podrá haber conseguido la Universitat de Barcelona”, relata el comisario de arte Eloy Martínez. De hecho, la artista fue nombrada doctora ‘honoris causa’ el 2024 por la institución. Así, el rector Joan Guàrdia ha contado que, al compartir su visión sobre sus infancias y el mundo, supo que “le tenía que encargar la obra a Cabellut”.

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Guàrdia explica que la obra estará disponible en el vestíbulo del edificio histórico durante unos meses, durante la conmemoración del 575º aniversario, pero posteriormente se trasladará a otro espacio de la universidad.