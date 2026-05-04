Fechas, recinto y entradas para el doble concierto de Olivia Rodrigo en Barcelona

La cantante Olivia Rodrigo ha anunciado dos conciertos en Barcelona dentro de un año, en mayo de 2027. La cantante presentará entonces su nuevo álbum ‘you seem pretty sad for a girl so in love’ dentro de la gira The Unraveled Tour. El disco saldrá este verano.

Las fechas elegidas por Rodrigo son el 1 y 2 de mayo de 2027, en el Palau Sant Jordi.

Las entradas salen a la venta este jueves 7 de mayo a las 12 horas en tres páginas web distintas: en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La preventa en esta ocasión tiene como afortunados a los titulares de American Express, que podrán acceder desde el martes 5 de mayo a las 12 h, y los fans que hayan reservado el nuevo álbum, que tendrán también un acceso anticipado. La artista, preocupada por la escalada de precios de los conciertos, ha anunciado que volverá a ofrecer las Silver Star Tickets, un número limitado de entradas por un precio reducido, unos 20 euros, ara hacer la gira más accesible.

Esta semana se ha sabido además que Olivia Rodrigo estará en la camiseta del Barça para el clásico y ofrecerá una actuación privada en Barcelona este fin de semana.

La artista californiana estampará su logo en la camiseta azulgrana. Aparecerá en la camiseta del clásico del próximo domingo 10 de mayo, aunque se estrenará antes en el partido de Liga F del primer equipo femenino ante Levante (6 de mayo).

Asimismo, está previsto también que la cantante y compositora asome por el palco del Camp Nou para la noche del clásico, lugar que ya conoce Rosalía, presente esta temporada en un partido frente al Atlético de Madrid junto a su hermana Pili y a la pareja de ésta, Diego Ibáñez, líder de Carolina Durante.

Olivia Rodrigo, que fue nombrada artista del año por la revista Time en 2021 y que tiene ya tres premios Grammy en una carrera en la que intenta seguir los pasos de Taylor Swift, aprovechará el momento para ofrecer un concierto privado en Barcelona antes de su gira en 2027. Será el próximo 8 de mayo "en un lugar emblemático de Barcelona" -según la nota difundida por el club-, y exclusivo para sus 'Livies'. Es decir, fans más acérrimos que recibirán una invitación dependiendo del nivel de escuchas de los temas de Olivia Rodrigo en Spotify.