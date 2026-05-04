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Última hora de la gira de Rosalía, hoy en directo: próximos conciertos en Alemania

Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’

MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos

La cantante Rosalía durante el concierto que ha ofrecido este lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La cantante Rosalía durante el concierto que ha ofrecido este lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona. / CHRISTIAN BERTRAND / EFE

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

Ignasi Fortuny

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La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán, Madrid o Barcelona, su casa. La gira sigue ahora por el centro de Europa: las próximas paradas serán Ámsterdam y Amberes.

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Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona / JOSEP LAGO / AFP

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

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