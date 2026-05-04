Casals, Beethoven y Bach marcan la nueva temporada del Palau de la Música

Los tres ejes sobre los que pivota la próxima temproada 2026-27 del Palau de la Música Catalana son: los 150 años del nacimiento de Pau Casals y su defensa de la paz, el 200 aniversario de la muerte de Ludwig van Beethoven y la conmemoración del estreno hace tres siglos de la 'Pasión según San Mateo' de Johann Sebastian Bach en España, concretamente en el auditorio modernista sede del Orfeó Catalpa.

Entre otros en el concierto inaugural el 28 de septiembre ya anunciado; con 'Humanity in war' interpretado por Thomas Quasthoff y Amatis Trio y la actuación de Jordi Savall, uno de los grandes músicos que más se ha comprometido en favor del diálogo entre culturas y la paz. Entre los homenajes a Casals, con siete conciertos, destaca la Integral de les Suites ppara violonchelo de Bach con Jean-Guihen Queyras y un concierto de cámara con obras de Bach y Mozart con el Quartet Casals y la Camerata Casals.

Los responsables de los ciclos musicales del Palau de la Música Catalana posan con algunos protagonistas de la próxima temporada en el auditori modernista. / Toni Bofill

La próxima temporada se pondrán en marcha en el Palau cuatro proyectos de largo recorrido que tendrán continuidad en los próximos años: las óperas de Henry Purcell con el Cor Jove del Orfeó Català; la integral de los cuartetos de cuerda de Dmitri Txostakóvitz con el Quartet Gerhard; la integral de las sonatas para piano de Mozart con Christian Blackshaw, y la integral de la obra para órgano de Bach con Juan de la Rubia, que tendrá lugar en el órgano del oratorio de Sant Felip Neri de Barcelona por el que tanto ha luchado la centenaria Montserrat Torrent.

Tres compositores invitados

El estadounidense Eric Whitacre, así como los catalanes Agustí Charles y Marian Márquez serán los compositores invitados de esta temporada y el cuarteto de saxos Kebyart seguirá como formación residente en su segunda temporada en el Palau. De Whitcare se estrenará en España 'Eternity in an hour' (2024) y de Charles, el estreno absoluto de 'Black e-voices, l’alè del temps', un libro de madrigales interpretado por el Cor Cererols y el acordeonista Ander Telleria. "Mezclar mi música con obras del pasado y la poesía triste de José Valente", señala Charles. De Márquez, originaria de Tarragona, se estrenarán dos obras 'La Pau depèn de tu', cantata con llibreto de Manuel Forcano que se dará a concoer en el Concert de Sant Esteve y otra pieza para la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona que verá la luz en el ciclo Tardes al Palau. Del padre Antoni Soler (1729-1783) tambien se recuperarán diversas obras.

De Bonn a Barcelona

En más de una veintena de conciertos en los diferentes ciclos de la Casa dels Cants sonará la música de Beethoven. Entre ellos destaca la ya anunciada integral de sus sinfonías y la ópera 'Fidelio' junto a la 'Missa Solemnis' con Jordi Savall al frente de Le Concert des Nations y La Capella Reial de Catalunya. El Palau recordará la dimensió universal del genio de Bonn, heredero del Clasicismo de Haydn y Mozart que abrió las puertas al romanticismo creando un nuevo lenguaje.

Muchos conciertos contarán con música de Johann Sebastian Bach el Palau que tiene ciclo propio. Entre ellos destacan las tres interpretaciones de una misma obra, la monumental 'Pasión según San Mateo' con tres versiónes muy diferentes a cargo de Simon Rattle y la Freiburger Barockorchester y la Zürcher Sing-Akademie; el Collegium 1704 dirigido por su fundador Vaclav Luks y el siempre original y sorprendente Teodor Currentzis que se presentará con sus nuevas formaciones, Utopia Orchestra & Choir.

El Cor Infantil del Orfeó Català participará en los conciertos de Rattle y de Currentzis.

Además el Palau pone en marcha la integral de las obras para órgano de Bach, que se repartirán a lo largo de tres temporadas en las que se escucharán 21 conciertos con la complicidad del organista Juan de la Rubia. Serán 300 obras interpretará dos martes al mes en el órgano de Sant Felip Neri por el que tanto ha luchado la centenaria organista Montserrat Torrent que se inaugurará el próxio día 18. "Era un sueño interopretartodas estas piezas que se tocarán íntegras: tocatas, chaconas y pasacalles. Su música universal también conecta con la paz", ha señalado De la Rubia.

Gira con la LA Phil

Los coros del Palau, alma del auditorio modernista, participarán en la gira que traerá al reconocido director Gustavo Dudamel, en la que participarán el Orfeó Català, el Cor de Noies y algunos cantores del Cor Infantil. Es la primera gira del director venezolano con su nueva orquesta, la Filarmónica de Nueva York. La colaboración supone un nuevo hito en la fructífera relación del maestro con los coros del Palau desde hace más de 15 años. Los coros participarán en la interpretación de la obra 'On the transmigration of souls' de John Adams en 6 conciertos que tendrán lugar en la Philharmonie de París el 10 de octubre; L'Auditori de Barcelona el 12 de octubre; el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el 13 de octubre, Elbphilharmonie de Hamburgo el 19 de octubre y el Musikverein de Viena, el 22 de octubre.

"Es una continuación del idilio que tenemos con Dudamel", ha destacado Xavier Puig, director del Orfeó Català. La relación con otras instituciones del país, destacar la colaboración del Cor de Cambra en 'Les pêcheurs de perles'de Bizet con Marc Minkowski en el Liceu y el oratorio 'Elías' de Mendelssohn, oratorio con la Orquesta del Liceu donde participará el Cor de Noies que protagonizará un concierto muy especial con motivo de su 40 aniversario. Además se recuperará una obra de Carles Santos en el Petit Palau, 'Cantúrria cantada', que estrenó el Cor de Cambra.