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Invitaciones gratis para ver a Guitarricadelafuente y Wet Leg en el Primavera Sound: así puedes conserguirlas

Además del Primavera Ciutat y los conciertos en el CCCB, el festival ofrece aún más actuaciones gratuitas

Entradas para los conciertos gratis del Primavera Sound 2026 en Barcelona: fechas, horarios y cómo reservar hoy

Primavera Sound 2026 muestra sus cartas: The Cure, Doja Cat, The XX, Gorillaz, Massive Attack...

Festival Primavera Sound en el Parc del Forum.

Festival Primavera Sound en el Parc del Forum. / FERRAN SENDRA / EPC

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Barcelona
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Ahora sí que ha empezado la cuenta atrás para el Primavera Sound, que se celebrará del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum.

La 24ª edición del festival de música urbana de Barcelona acogerá a más de 150 artistas en total con cabezas de cartel al nivel de Doja Cat, Bad Gyal, Addison Rae, The Cure o The xx. Los abonos para este festival están agotados.

Aún quedan entradas de libre acceso

El festival ya anunció que hay otra programación paralela gratuita en las jornadas del 1, 2, 3 y 7 de junio: el Primavera Ciutat

Para poder asistir, la organización abrió un cupo de entradas por sala y jornada a través de su página web oficial para aquellos que no disponían de ningún tipo abono para el festival, y aún hay entradas disponibles

Los que sí que compraron un paquete para los conciertos, por su parte, deben reservar a través de la aplicación Access Ticket y confirmar la asistencia con un depósito de 15 euros por concierto. Este importe se devuelve automáticamente a partir del 1 de julio, tras validar la entrada.

Otro acontecimiento gratuito son los conciertos en el Pati de les Dones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Estas actuaciones forman parte de la programación del Primavera Pro, integrado en el Primavera Ciutat, y son de acceso libre y gratuito para cualquier persona. Por tanto, no es necesaria ni una entrada ni una reserva.

La jornada inaugural

Pero el Primavera Sound ha anunciado aún más actuaciones gratuitas. Se trata de la jornada que inaugurará el festival el día 3 de junio, desde las 17 hasta las 23 horas. 

Tal como publica el festival a través de su cuenta de Instagram, la entrada será libre y gratuita para poder ver a artistas como Guitarricadelafuente, Wet Leg, Yard Act y Ouineta

Aquellos que dispongan de abonos para el festival podrán hacer la reserva de las entradas a través de la misma aplicación que con Primavera Ciutat, Access Ticket. La fecha para poder conseguir la entrada varía dependiendo del tipo de abono que se haya adquirido:

  • Abono VIP: 5 de mayo a las 12 horas
  • Abono: 6 de mayor a las 12 horas
  • Reserva general: 7 de mayo a las 12 horas

De la misma forma que las reservas para los conciertos gratuitos de Primavera Ciutat, la reserva se llevará a cabo mediante un depósito de 15 euros que se devolverá en el caso de asistir al evento. 

Los conciertos de despedida

El último día de conciertos, el 7 de junio, el festival contará con un nuevo espacio, el Primavera Bits. Allí, actuarán artistas como Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH o Greta, desde las 15 hasta las 23 horas. 

La reserva de entradas es similar al Primavera Ciutat y a la jornada inaugural: aquellos que dispongan de un abono deberán hacer la reserva a través de Access Ticket con el mismo depósito reembolsable. 

Para los usuarios que no tengan estos abonos, en cambio,se ha abierto ya una venta general a través de Fever (la plataforma tecnológica oficial del Primavera Sound) con un precio que ronda los 35 euros. 

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