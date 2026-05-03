Óbito
Muere a los 92 años Juan Mateos, coleccionista de arte catalán
Inició la colección en los años 80 con artistas como Tàpies, Subirachs, Guinovart o Grau-Garriga
El coleccionista de arte catalán contemporáneo Juan Mateos ha fallecido a los 92 años, según ha informado este domingo su familia y la galería de arte Canals, de Sant Cugat del Vallès. Mateos ha sido uno de los grandes coleccionistas de arte catalán contemporáneo, especialmente reconocido por su dedicación a los principales creadores del siglo XX. Su colección, iniciada a principios de los años 80, constituye un fondo con obras que abarcan diversas disciplinas como la pintura, la escultura, el tapiz o el grabado, entre otros.
A lo largo de su trayectoria, Mateos mantuvo una estrecha relación personal y artística con figuras del arte catalán como Antoni Tàpies, Josep Grau-Garriga, Alberto Ràfols-Casamada, Josep Maria Subirachs, Juan José Tharrats, Daniel Argimon, María Gerona, Josep Guinovart, así como otros artistas destacados del panorama artístico catalán.
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