Música
El Festival Strenes cierra con con 33.000 espectadores y 21 'sold out'
La 14 edición del festival demuestra el gran momento de forma del certamen de Girona que se ha celebrado del 27 de marzo al 3 de mayo
El Periódico
El Festival Strenes 2026 cierra una edición histórica superando a los 32.500 espectadores en las 34 propuestas programadas, consolidando su crecimiento y su poder de convocatoria en la edición con más afluencia de público.
En cuanto a los conciertos de pago, se han vendido 31.170 entradas de las 34.530 que se pusieron a la venta, cifra que representa un 90% de ocupación. En 21 de los 28 conciertos de pago se colgó el cartel de 'sold out', entradas agotadas, mientras que en los siete restantes se registró una ocupación media del 75%. A los conciertos con entrada libre asistieron 1.400 personas.
Uno de los momentos destacados de esta edición ha sido el regreso de los conciertos de gran formato al pabellón de Fontajau, que ha acogido la actuación de Joan Dausà frente a cerca de 6.000 espectadores, recuperando así uno de los espacios emblemáticos para las grandes producciones musicales en la ciudad.
Con estas cifras, el Strenes reafirma su papel como el gran escaparate de los estrenos musicales del país y consolida a Girona como el epicentro de la música en directo en Cataluña.
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