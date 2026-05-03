Eric Clapton y el concierto de rock que planta cara al edadismo

Es aguda la actual regeneración del ‘star system’ musical, con estrellas de nueva planta que llenan ‘arenas’ y estadios (de Bad Gyal a Bad Bunny, pasando por Aitana o la imperial Rosalía), y ya comienza a ser noticia que se cuele en la agenda algún que otro nombre venido de otra era como es Eric Clapton, que el próximo domingo actuará en el Palau Sant Jordi. Hacía 22 años que no lo veíamos por aquí.

Lo dábamos por retirado cuando, hará una década, confesó que sufría una enfermedad crónica, la neuropatía periférica, que le causaba dolores intensos al tocar la guitarra. Hay que ver qué clase de retorcidas crueldades puede reservarnos la vida. Pero ha encontrado el modo de sobrellevarlo y cada año afronta series limitadas de conciertos que rechaza vender como giras de despedida. Gay Mercader, su promotor en España (desde su debut, en Badalona, 1977), lo trae de vuelta, y las crónicas hablan de un Clapton en forma, más inclinado por la sutileza que por el exhibicionismo. En realidad, siempre fue así.

Edwyn Collins le hablaba el otro día a Rafael Tapounet, en este diario, de su retiro a los 65, precipitado, muy comprensiblemente, por sus actuales limitaciones físicas (que afectan a su movilidad y su habla), y añadía que en la actualidad “hay demasiado rock geriátrico”. Hombre, Edwyn, yo no lo acabo de ver. La generación de los años 60 y 70 se extingue a ojos vista, ya sea por jubilación, por salud declinante o por defunción, y aunque ver fetiches culturales en carne y hueso hace vender entradas, la corriente social va en dirección opuesta: hace cuatro días, en 2022, que la RAE adoptó la voz ‘edadismo’, y sería por algo. Se refiere a ello Serrat estos días en un vídeo muy cabal.

¿Quién queda en pie? Clapton ha cumplido 81, como, dentro de poco, Neil Young y Van Morrison. Con algunos años más están, en activo, Paul McCartney, Paul Simon, Ringo Starr y Bob Dylan. Y en lo alto del podio, Willie Nelson, con sus 93. Los Stones sacarán disco, pero está por ver si volverán a los escenarios. The Who está en las últimas. Aguantan algunas bandas con bajas sensibles en sus filas: The Beach Boys, Deep Purple, Yes, Jethro Tull, Eagles. Estos veteranos tal vez ya no preserven el vigor juvenil, pero pueden ofrecer una sabiduría interpretativa, otro modo de usar la energía, nuevos matices. Lecciones de vida. Y a todo esto, el concierto de rock ha dejado de ser aquel evento al que no se te ocurría pretender ir con tus padres para ser ese acto ritual demasiado clásico para ir con tus hijos.