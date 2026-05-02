'Casting' sin aglomeraciones para el film de los Beatles en Barcelona: "Que me rapen si quieren"

Ni colas ni aglomeraciones se encontraron ayer las chicas de entre 18 y 25 años que se han presentado al casting anunciado en redes para participar en un rodaje. No se decía de qué se trataba pero algunas de las participantes sabían que era el proyecto que Sam Mendes prepara sobre los Beatles, una superproducción de Hollywood con cuatro films.

Tal vez porque era sábado y el día anterior era festivo o tal vez porque quedan dos días más de casting la próxima semana, el caso es que las candidatas han llegado con cuentagotas desde las 10 de la mañana al local próximo a la Estació del Nord donde se hacía el casting por el que han pasado una veintena de chicas. En el mismo se les explicaba lo mismo que decía la convocatoria, que debían estar dispuestas a cortarse el pelo a la altura de los hombros -como ya explicitaba la convocatoria-, se preguntaba su disponibilidad para el rodaje además de hacerles fotos y tomar sus datos. "La mayoría de figurantes que necesitamos se han inscrito online pero nos falta gente con el perfil que estamos buscando", ha señalado Penélope, responsable de la empresa encargada del casting. Lleva décadas trabajando con productoras internacionales.

5000 aspirantes

Desde marzo, unas 5000 personas se han apuntado para trabajar como figurantes online. De esta manera se evitan aglomeraciones como las que se vieron en Girona hace escasos días en el casting para un filme de Disney. "En realidad necesitaremos entre 1000 y 2000", cuenta Penélope. El rodaje ocupará casi todo el mes de junio y se hará en exteriores en Barcelona. El anuncio del casting para las chicas veinteañeras pedía disponibilidad el 11 de junio y entre el 15 y el 25.

Varias de las candidatas que han acudido este sábado al casting tenían una buena melena pero a ninguna parecía importarle sacrificarla para aparecer como extra en la película. "A mí que me rapen si quieren", ha declarado Meritxell, graduada en Comunicación Audiovisual. Tampoco le importaría que le dieran algo más de papel en el film. "He venido porque me encantaría hacer cine o teatro musical, también canto", señala. Otras de las chicas también aspiran a ser algo más que simples figurantes. Pero este no es el caso de su amiga Angelina, Master en Dirección de Fotografía por la ESCAC, que podría entrar en el casting porque con 21 años cuadra con la edad solicitada. Ella se ha acercado a la convocatoria con otro objetivo: "Quiero ver si puedo trabajar como meritoria por si algún día les falla alguien", comenta. Se va contenta porque se han quedado con sus datos. Hay que moverse en este mundo, si no te conocen nadie te va a llamar. Según cuentan, Woody Allen dijo algo asó como: "el 80% del éxito consiste en estar allí". Pues eso.

Barcelona 02/05/2026 Cultura Casting para Hollywood en Barcelona. - Angelina y Meritxell. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Mar se enteró del casting por Instagram a través de Barcelona Secreta que, por cierto, también anunció nuevas fechas de casting en Salou para 'Enredados'. Ni a ella ni a su amiga Marta, ambas de 24 años, les preocupa que les corten el pelo para participar en el rodaje que se hará en Barcelona el próximo mes. "Este mundo nos fascina y la oportunidad de participar en una película de este calibre vale la pena", dice Mar que investigó y se entró que el casting es para el ambicioso proyecto de Sam Mendes que rodará cuatro filmes dedicados cada uno a uno de los integrantes del famoso cuarteto de Liverpool. Para ella que estudia Comunicación Audiovisual en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Le encantaría poder formar parte de este proyecto y vivir de cerca el rodaje en Barcelona, aunque sea como figurante. El de hoy es su primer casting pero no para su amiga Marta, que está estudiando Fotografía tras hacer cine en Bandeapart. "He hecho prácticas de casting cuando estudiaba pero allí era yo quien lo montaba". Lo de cortarse el pelo se la trae al pairo a ambas. ¡A la mierda la melena!. No nos importa. Ya volverá a crecer".

"Venimos porque es una buena manera de ganar dinero y la experiencia puede ser chula"

Lo mismo dicen Sara y Nerea, de 21 y 20 años, respectivamente. Ellas no tienen aspiraciones en el mundo del cine. Ambas estudian Antropología en la UAB. "Venimos porque es una buena manera de ganar dinero y la experiencia puede ser chula. Además, para entonces ya habremos acabado los exámenes." Ambas tienen algún trabajito y saben que podrán combinarlo con facilidad para ir a rodar. Saben que lo que les espera como figurantes: un día de rodaje supone estar disponible de 10 a 11 disponibles a cambio de 75 euros netos. Y el plus de participar en el macroproyecto producido por Sony Pictures, cuyo estreno está previsto para abril de 2028 que aspira a convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos de la década.