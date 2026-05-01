Quevedo, una cabrita que ama a su tierra en 'El Baifo'

'El Baifo' Quevedo Taste the Floot Varios ★★★

Quevedo ejerce más que nunca de canario en su tercer disco, 'El Baifo', título osado y a la vez con una pizca de humildad (significa la cría de la cabra en las islas, ya saben, por el acrónimo de Greatest Of All Time, G.O.A.T, cabra en inglés). El rapero de 24 años toca aquí varios palos en una colección de canciones que pretenden reivindicar su tierra y, dicho por él mismo, repartir "autoestima" entre los chavales. El ejercicio resulta más que interesante, aunque se quede corto en el mensaje. Puede parecer que sigue la estela del 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, pero también cabe señalar que Quevedo y Canarias ha sido un binomio inseparable desde su fulgurante ascenso.

En cualquier caso, entre el oportunismo y la honradez (a pesar de una deplorable falsa polémica para promocionar el disco con Jordi Évole de aliado), el artista mira hacia su patria y su folclore con un pie en la calle y otro en la altura de la fama y, claro, con las contradicciones que ello comporta. Termina siendo un disco resultón en el que comparte emociones y viaje con algunos de sus vecinos, en una elección mucho más sugerente que la de, por ejemplo, repetir la fórmula de dar la mano a estrellas del urbano para seguir en el mismo sitio en el que ya está. "Ser yo mismo nunca será un movimiento", defiende en el cierre, en la desgarrada 'Hijo de volcán' junto a Los Gofiones, banda de música popular canaria.

Con los de casa y Elvis Crespo

Quevedo tiene claro donde está su casa, y que su base de operaciones es también su musa. Y qué es lo que le ha funcionado hasta ahora: el equilibrio entre la humildad de un chaval cualquiera y la arrogancia propia del rapero. Así, abre con 'Está en casa' ("sigo siendo el mismo con cadenas y más ropa") para continuar con 'Caprichoso', reguetón con ecos de los dosmil más que aprovechable que estira con 'El Baifo' y sus lecciones de geografía al mundo ("vivo en un archipiélago", "en medio del Atlántico"...). Prueba Quevedo con acierto el vallenato en 'Al golpito', en la que -aplauso- presenta a Nueva línea, orquesta que lleva la verbena por las Canarias, y transita por lo conocido y seguro en 'Algo va pasar', con sus colegas La Pantera, Lucho RK y el siempre destacado Juseph.

El canario ha aprovechado jerga y geografía para adornar sus canciones, como con 'Gáldar' o 'La Graciosa', con la participación estrella de Elvis Crespo. Y tira de merengue adictivo en 'Ni borracho' para homenajear el bullicio de las islas y sus fiestas y sentenciar que: "yo ya estuve por toa' España; y no me mudo ni borracho". Quizá aquí, como en todo el álbum, falte (más allá del orgullo y sus muchas bondades) profundizar en los problemas de las islas distanciándose del yo.

La mencionada 'Hijo de volcán' propone un final reflexivo inmerso en las mil y una dudas de la estrella: despliega el ego desde la cima, se presenta como un Elegido responsable ("siempre supe que alguien iba a tener que hacer esto") y, a la vez, se desnuda como el niño que aún recuerda y muestra su lucha porque la fama no le arrebate su identidad y memoria. "Yo soy El Baifo, ¿a qué se supone que debo temer?", se repite. IGNASI FORTUNY

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