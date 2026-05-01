Los Premios Max reconocen a la escena catalana con 67 nominaciones en 12 espectáculos

Doce espectáculos con participación catalana acumulan un total de 67 nominaciones en la próxima edición de los Premios Max cuya gala se celebrará el 1 de junio en el teatro romano de Mérida. Entre las producciones con más nominaciones destacan 'La tercera fuga' escrita y dirigida por Victòria Szpunberg, una producción del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), y 'Los nuestros', con texto y dirección de Lucía Carballal, una coproducción del Centro Dramático Nacional (CDN) y el TNC, con cinco candidaturas cada uno. También destaca '1936', creación colectiva dirigida pro Andrés Lima, una coproducción del CDN, El Terrat de Producciones y Check-in Producciones, con tres nominaciones. Todos ellos aspiran al galardón de Mejor espectáculo junto a 'El entusiasmo', de Buxman Producciones (Teatro Kamikaze) y CDN.

En el ámbito de la danza, sobresalen 'Faula', de Roser López Espinosa coproducida por el Mercat de les Flors, y la 'No', de la compañía Elahood, una propuesta que se nutre de las danzas urbanas coproducida por diversos festivales e instituciones. Ambas tienen cuatro nominaciones; seguidos de 'Calle 024', de Sol Picó, con tres y 'Folk as queer', de La Ikònica, con dos.

‘Faula’ es una pieza de gran formato estrenada en el Mercat de les Flors. / Tristan Perez-Martin / ACN

El Mejor espectáculo musical o lírico tiene como finalistas 'Hacia ecos de lo sagrado', de Nao Damores; 'Nozing', de la compañía catalana Ual·la y 'Opereta imaginaria', de Centaure Produccions y Centre de les Arts Lliures - Joan Brossa.

Otras producciones catalanas finalistas son 'Little women', del Teatre Lliure, con nominaciones en Diseño de espacio escénico y vestuario, Triplette, de LaBú Teatre i Cris Clown, en la categoría de Espectáculo de calle y 'L’amor venia amb taxi', musical de La Cubana que solo ha logrado colarse en el apartado Diseño de producción.

Ton Vieira y Miki Esparbé

En las categorías individuales los artistas catalanes de esta edición son Victoria Szpunberg y Albert Pijuan por 'La Tercera fuga'. Ton Vieira y Miki Esparbé por 'La tercera fuga' y 'Los nuestros, respectivamente, han sido nominados como Mejor intérprete masculino donde también figura Xavo Giménez por 'Yo soy 451'.

En danza, destacan Irene Tena, como Mejor bailarina por 'No' que rivaliza con Elisa Forcano por 'Zorra dorada' e Isabel Vázquez Torres por 'Zambra de la buena salvaje'. Y como mejor bailarín, Albert Hernández por 'No' y Genaro Siblis por 'Faula' aspiran al mismo premio junto a Juan Berlanga por 'Juancaballo'.

El premio a la Mejor actriz no cuenta con artistas catalanas este año. Las candidatas son Irene Escolar, por 'Personas, lugares y cosas'; Lidia Otón, por 'Los cuernos de Don Friolera' y Mona Martínez por 'Los nuestros'.

Este año en Mejor autoría revelación están en liza Elisa Forcano, por 'Zorra dorada', Iván López-Ortega, por 'Taxidermia de una alondra'; y Rosa Escrig, por 'Polígono'. Y los tres espectáculos para público infantil, juvenil o familiar que aspiran a premio son '¡Soy salvaje!', de La Maquiné; 'El bosque de Coco', de La Buena Compañía; y 'La maestra', de Anita Maravillas & Portal 71.

Como novedad en esta edición, los Premios Max amplían a 22 las categorías y por primera vez incorpora reconocimientos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza. Por ahora el único Max que ya se conoce es el honorífico que este año se ha otorgado al productor Jesús Cimarro.