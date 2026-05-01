Pau Debon: “La gira de Antònia Font fue una pasada, pero ahora quiero vivir lo que el grupo no me deja vivir”

Un disco de poesía, con piano y cuarteto de cuerda, en el que su voz resuena con intimidad y distanciamiento de las dinámicas pop: es el estreno de Pau Debon al margen del grupo de su vida, Antònia Font. Un álbum que no ve como un proyecto en solitario, ya que es un fruto compartido con el poeta Pere Suau y el pianista y compositor Antoni Bujosa. “Todo ha sido muy espontáneo y en la base hay tres amigos que nos conocemos desde hace muchos años”, cuenta Debon. “La amistad lo ha hecho todo más fácil”.

El disco lleva por título ‘Debon canta Suau’ y llega cinco años después de que el cantante se aviniera a cantar una de las piezas ahora incluidas, ‘A les xarxes de l’oest’, en la presentación, en Palma, del libro ‘Cignes tenebrosos’, de Pere Suau. “Tuve la osadía de pedirle cantar un poema y, a partir de ahí, todo fue creciendo lentamente”, explica Suau. Presentaron su espectáculo en 2023 en Inca. “Pero Pau volvió a tener compromisos con Antònia Font, así esperamos el momento de retomarlo”, añade Antoni Bujosa, un pianista procedente “de la música clásica, al 100%”.

Más allá de la letra impresa

En ‘Debon canta Suau’ hay un ánimo de llevar la poesía más allá de los contornos del libro y la letra impresa, y de recuperar su vibración a través de la voz y del arreglo musical. “Mucha gente te dice que le cuesta mucho leer poesía, y es porque partimos de una idea errónea: la poesía no es para leer, sino para decirla y cantarla. Poesía y música, originariamente, eran indisolubles, y esta es la esencia de lo que queremos hacer”, razona Pere Suau, que en el disco recita algunas de los textos.

Retrato del cantante Pau Debon, el poeta Pere Suau i el compositor Antoni Bujosa que debutan con el proyecto musical "Debon canta Suau" / Pau Gracià

El repertorio no presenta una temática unitaria, si bien es posible advertir en los textos “un cariz mitológico y mediterráneo”, apunta Bujosa. “Una imagen como la del templo griego en ruinas al lado de la cala de aguas turquesas es poderosa, me da mucha paz y me lo pone fácil para reflejarlo musicalmente”. Se trata de “un viaje emocional” en un catalán que Pere Suau destaca como “muy de Mallorca” y que incluye adaptaciones de himnos órficos (de la Grecia antigua) y del persa Hafez de Shiraz, así como una pieza dedicada al cubano Reinaldo Arenas y un guiño a la canción ‘Bird on the wire’, de Leonard Cohen. Hace notar Suau que “la imagen del pájaro sobre un alambre, pequeño pero libre, es muy poderosa” y que “todo el disco está sobrevolado por la idea de libertad creativa, que se impone a cualquier dificultad y que encarnan figuras como Arenas o Cohen”.

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Tras el último ciclo de actividad de Antònia Font, de 2022 a 2025, Debon andaba necesitado de una pausa. “La rueda del grupo te va comiendo. La gira fue guapísima, una pasada, pero ahora quiero vivir lo que Antònia Font no me deja vivir”. ¿Hasta cuándo? “Joan Miquel ha sacado un disco, yo estoy con esto y ya veremos si nos volvemos a encontrar y cómo”, cavila. El espectáculo ‘Debon canta Suau’ presenta por ahora una fecha en Catalunya, el 28 de agosto en Premià de Dalt. “¿Barcelona? Esperamos presentarlo también. Aquí hay muchos espacios y festivales de poesía. Hay que encontrarlos”.