El Oscar del director de 'Mr. Nobody vs. Putin', perdido en un vuelo de Lufthansa: "Es completamente incomprensible que consideren un Oscar un arma"

La aerolínea alemana Lufthansa anunció el viernes que está buscando la estatuilla del Oscar que pertenece al director ruso Pavel Talankin, luego de que se informara que funcionarios de seguridad estadounidenses le impidieron llevarla a bordo de un vuelo procedente de Nueva York.

Talankin, ganador de un Oscar por su documental "Mr. Nobody vs. Putin", no pudo llevar la estatuilla en la cabina en un vuelo desde el aeropuerto JFK el miércoles, según informó el sitio web de noticias cinematográficas Deadline.

Funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte de EE. UU. (TSA) le dijeron que la estatuilla podría usarse como arma y lo obligaron a facturarla en una caja de cartón, según Deadline. Cuando llegó a Alemania, la estatuilla dorada había desaparecido.

"Lamentamos profundamente esta situación", dijo Lufthansa en un comunicado. "Nuestro equipo está manejando este asunto con el máximo cuidado y urgencia, y estamos realizando una búsqueda exhaustiva para asegurar que el Oscar sea encontrado y devuelto lo antes posible".

Pavel Talankin, de 35 años, camarógrafo en una pequeña escuela provincial rusa, causó sensación al ganar el Óscar al Mejor Documental en marzo, junto al director estadounidense David Borenstein. Compuesto por imágenes que Talankin sacó clandestinamente de Rusia, "Mr. Nobody vs. Putin" narra la introducción de cursos patrióticos a favor de la guerra en las escuelas rusas durante la presidencia de Vladimir Putin, en el contexto de la ofensiva de Moscú en Ucrania.

Talankin declaró a Deadline que había volado con la estatuilla al menos una docena de veces sin ningún problema. "Es completamente incomprensible que consideren un Óscar un arma", dijo al llegar a Frankfurt el jueves por la mañana, y añadió que en vuelos anteriores "la había llevado en cabina y nunca había habido el más mínimo problema". Un agente de Lufthansa se ofreció a acompañarlo hasta la puerta de embarque y guardar la estatuilla durante el vuelo, pero un funcionario de la TSA rechazó la propuesta, según Deadline.