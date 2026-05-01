En Galicia
Muere a los 73 años el escritor Fernando Cabeza Quiles tras sufrir un accidente en bicicleta
Natural de Ponferrada, pasó su infancia en A Estrada
R. D. T.
El escritor Fernando Cabeza Quiles ha muerto este viernes a los 73 años en el municipio coruñés de Carballo. El suceso tuvo lugar en la carretera DP-1914, a su paso por la parroquia de Ardaña, donde se registró un siniestro en el que se vio implicado cuando circulaba en bicicleta.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, en el accidente no ha habido más vehículos implicados. La alerta la dio un particular que contactó con Emergencias sobre las 13 horas para informar de que un ciclista había sufrido una caída en una cuesta empinada.
Profesor e investigador
Nacido en Ponferrada en 1953, Cabeza Quiles se trasladó siendo niño a A Estrada, donde su padre ejercía como profesor de Matemáticas. En esta localidad cursó sus estudios y creció hasta los catorce años junto a su familia, residiendo en la calle Pérez Viondi, junto a la antigua imprenta. Esa etapa vital dejó una profunda huella en el escritor, que todavía mantenía lazos con el municipio.
Diplomado en Magisterio y licenciado en Filología Hispánica, fue profesor durante décadas y un reconocido investigador en el ámbito de la toponimia gallega. Autor de una veintena de libros y de numerosos artículos, también cultivó el ensayo y la narrativa, con títulos dirigidos tanto al público infantil como adulto.
De hecho, este pasado mes de febrero había participado en la Casa das Letras de A Estrada en la presentación de su libro «Defuntos e Santos Inocentes», en un acto en el que estuvo acompañado por el director de la editorial, Fernán Bello y fue moderado por Ricar Terceiro.
En los últimos años residía en Carballo, donde mantenía una activa vida cultural. Participó en iniciativas y publicaciones vinculadas a la investigación y divulgación, como su colaboración en la Miscelánea con textos sobre el ciclista Manuel Blanco Garea y el ciclismo estradense. Su fallecimiento supone una pérdida relevante para la cultura gallega, donde era considerado un referente por su labor de estudio y divulgación del patrimonio lingüístico.
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