Laura K. Roma lleva la crisis de la vivienda de Barcelona al romance 'young adult'

Toda forma de arte, y el simple hecho de poder expresarla, es política. Y, en la literatura, los lectores están acostumbrados a encontrar ese trasfondo crítico en géneros como la narrativa, la no ficción, la fantasía, la ciencia ficción o la distopía, pero en el romance contemporáneo suele pasar algo más desapercibido. La escritora catalana Laura K. Roma detectó la carencia y decidió abordarla desde un lugar poco habitual con una novela romántica que, sin renunciar a la evasión propia del género, pone sobre la mesa problemáticas tan actuales como la gentrificación, la masificación turística y la crisis de la vivienda en Barcelona.

Y así nace 'Lo que nunca fue nuestro' (Contraluz), su debut oficial como autora tras años publicando en plataformas como Wattpad y Archive of Our Own. La idea empezó a tomar forma en 2023, en pleno debate sobre el acceso a la vivienda, una preocupación que Roma quiso trasladar al terreno del romance 'young adult' desde una perspectiva cercana y a la vez crítica porque, al indagar en cómo se había tratado esta realidad dentro del género, comprobó que aún quedaba mucho por hacer y se preguntó un simple "¿y por qué no lo hago yo?".

El protagonista de la novela, un extranjero recién llegado a su edificio que apenas habla español ni catalán, se cruza en la vida de una joven que se está enfadada al ver cómo la esencia y la personalidad de la ciudad se va perdiendo cada vez más a consecuencia del turismo masivo. Pero "quizá puedan pensar que estoy romantizando la gentrificación, pero es todo lo contrario", puntualiza la autora en una entrevista con este diario.

"Yo fui 'guiri' también"

"Yo fui 'guiri' también. Y no me integré tampoco con los locales porque había mucha gente que era de fuera", reconoce. Y es que la autora vivió más de cuatro años en Finlandia, un país al que llegó como 'au pair' después de graduarse y de pasar por unas prácticas en una agencia de comunicación en Barcelona. "Me fui porque no estaba bien en Barcelona. Lo que no estaba bien era conmigo misma, pero es más fácil irte y pensar que se va a arreglar", dice.

Laura K.Roma firma su libro "Lo que nunca fue nuestro" en Barcelona durante el día de Sant Jordi / Marc Asensio Clupés / EPC

Sin embargo, si bien su experiencia le sirvió para ponerse en el papel del protagonista, se aleja totalmente de la realidad que plasma en la novela. "El tema es muy diferente porque allí no hay un problema de gentrificación ni de crisis de vivienda. De hecho, al contrario, necesitan talento extranjero porque no tienen suficiente personal para el mercado laboral", explica.

Un doble punto de vista atraviesa toda la novela. Por un lado, una protagonista que vive con rabia la transformación de su ciudad. Por el otro, un extranjero que no siempre actúa desde la maldad, sino desde la ignorancia o la falta de voluntad de mirar más allá de su situación. "Es muy fácil mudarte a otro país cuando tienes gente a tu alrededor que habla tu mismo idioma, que es de tu misma cultura y que está en tu misma situación. Es cómodo", reflexiona Roma. "Es muy cómodo ir a un evento de 'expats' en la playa y ver que todo el mundo quiere hacer amigos. Pero quizá es muy difícil intentar entablar una amistad con una persona en España que ya tiene su círculo, su comunidad y su trabajo".

Es muy cómodo ir a un evento de 'expats' en la playa y ver que todo el mundo quiere hacer amigos. Pero es muy difícil intentar entablar una amistad con una persona en España que ya tiene su círculo" Laura K. Roma — Escritora

Sin embargo, la autora no pretende señalar un único culpable. De hecho, una de las preguntas que plantea es precisamente quién forma parte del problema. "¿Es la institución? ¿Es la persona? ¿Es el 'guiri'? ¿Somos todos? No lo sé", enumera. Aunque, a título personal, sí tiene clara una cosa: "Para mí es un problema institucional. Ya no va de qué partido o qué otro partido. Es que nadie está haciendo nada, o se están haciendo cosas, pero llegan muy tarde". Y añade: "Este problema existe desde 2014 y estamos empezando a actuar en 2023 o 2024. Ha pasado una década", retrata.

Romance con crítica actual

Aunque 'Lo que nunca fue nuestro' nace de una problemática social muy concreta que se puede abordar desde mil estilos y puntos de vista distintos, Roma tenía claro que quería contarla desde el romance por su capacidad de llegar a quienes quizá no se esperan esa reflexión. "Quiero que personas que no están tan conectadas con el mundo real puedan llegar a hacerlo con un tema sin que necesariamente les toque de cerca", explica. Porque, para ella, la literatura comercial también puede abrir conversaciones incómodas. Y, alejándose de cualquier otro "romance random", su intención es entretener e incomodar a partes iguales.