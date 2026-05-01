Tras ganar cinco Premios Goya, 'Los Domingos' desembarca en Estados Unidos

La película 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, continúa su recorrido internacional y se estrenará en Estados Unidos, donde será distribuida por Outsider Pictures.

Así, la producción de Movistar Plus+ se ha distribuido internacionalmente por Le Pacte, que ya ha sido estrenado en múltiples territorios, incluyendo Francia, así como México, Italia, Polonia, Grecia, Portugal, Rumanía, Colombia, Puerto Rico y República Checa.

El largometraje fue galardonada con cinco Premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion para Ruiz de Azúa, Mejor Actriz para Patricia López Arnaiz y Mejor Actriz de Reparto para Nagore Aramburu.

Su trayectoria comenzó con un estreno mundial en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde conquistó la Concha de Oro a la Mejor Película, además del Premio Feroz Zinemaldia, el Premio FIPRESCI, el Premio Irizar al Cine Vasco y el Premio SIGNIS.

A este palmarés se suman reconocimientos como los Premios Forqué a Mejor Película y Mejor Actriz Protagonista, el Premio RNE Sant Jordi de Cinematografía a la Mejor Película Española y 10 nominaciones a las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.