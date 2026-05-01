Los estrenos de mayo: vuelven Zendaya, Keanu Reeves y la saga 'Star Wars'

Nuestra lista de estrenos destacados entre todos los que este mes llegan a los cines incluye, entre varias otras cosas, la primera entrega cinematográfica de la saga ‘Star Wars’ estrenada en siete años, un homenaje a los musicales clásicos de Hollywood que también funciona a la manera de reflexión política, comedias de temáticas diversas -una sobre los prejuicios y el racismo de los europeos, otra sobre la situación actual del cine, otra sobre el complejísimo mundo de la pareja y una más sobre la precariedad económica que nos asola- y un par de historias sobre mujeres enfrentadas a la enfermedad.

COUTURE (ALTA COSTURA), de Alice Winocour (estreno 8 de mayo)

En el largometraje que confirma su plena reincorporación al mundo de la interpretación -desde 2012 y hasta el estreno de ‘María Callas’ (2024) apareció en pantalla solo en siete películas-, Angelina Jolie encarna a una cineasta que, tras ser contratada por una casa de moda francesa para rodar un cortometraje sobre una vampira, descubre que está aquejada de un cáncer de mama. La película, que cuenta también otras dos historias de mujeres empleadas en una industria aún controlada por los hombres -la de una joven modelo sudanesa, y la de una maquilladora que aspira a hacer carrera como novelista - está parcialmente inspirada en la experiencia personal de Jolie con la enfermedad.

YO NO MORIRÉ DE AMOR, de Marta Matute (estreno 8 de mayo)

Biznaga de Oro a la Mejor Película en la última edición del Festival de Málaga, la ópera prima de Matute narra la historia de una joven que, a los 18 años, ve su vida completamente trastocada a causa de la enfermedad de su madre y que, atrapada entre el deber de cuidar y el deseo de vivir como cualquier chica de su edad, busca un modo de habitar una nueva realidad que transformará los vínculos entre todos los miembros de su familia. Matute escribió la película basándose en su propia experiencia.

EL AMIGO SILENCIOSO, de Ildikó Enyedi (estreno 15 de mayo)

Conocida internacionalmente sobre todo gracias al drama ‘En cuerpo y alma’ (2017), por el que obtuvo el Oso de Oro de la Berlinale, aquí la cineasta húngara ofrece una exploración contemplativa sobre la conexión entre los humanos y el mundo vegetal. La película se centra en un majestuoso árbol de la especie Ginkgo Biloba que, desde el jardín de una universidad alemana, es testigo de cómo tres vidas humanas son transformadas en sendas épocas distintas, 1908, 1872 y 2020. A partir de esa premisa, Enyedi reivindica la necesidad de los humanos de entender al otro -ya sea una persona, otro tipo de animal o una flor- y la importancia de la investigación científica.

PIZZA MOVIES, de Carlo Padial (estreno 15 de mayo)

Una periodista cultural y crítica de cine en crisis convence a su marido para que lo dejen todo y monten una pizzería temática dedicada al cine de Hollywood. Explicada en pocas palabras, esa es la premisa de la nueva película de Padial, que se sirve de referencias a las comedias estadounidenses de los 60 y los 70, una estructura poco convencional y un tono irreverente para reflexionar sobre la situación actual del cine, la lógica del entretenimiento audiovisual contemporáneo y la insatisfacción de toda una generación. La protagonizan Berto Romero y Judit Martín.

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA, de Bill Condon (estreno 15 de mayo)

Adaptación del aclamado musical de Broadway basado en la novela homónima de Manuel Puig -que ya inspiró una película del mismo nombre dirigida por Héctor Babenco en 1981-, está protagonizada por un hombre gay y un preso político que comparten la celda de una cárcel bonaerense durante la dictadura militar argentina. Inicialmente enfrentados, los dos hombres empiezan a conectar cuando uno de ellos narra la historia de su película musical favorita y, a través de esa vía de escape hacia la era dorada de Hollywood, transforman su visión de la identidad y la supervivencia. Protagonizada por Jennifer Lopez y Diego Luna, incluye 11 números musicales.

MOVIDA CELESTIAL, de Aziz Ansari (estreno 15 de mayo)

Combina elementos argumentales tomados de títulos como ‘¡Qué bello es vivir!’ (1946) y ‘Ponte en mi lugar’ (2003) reflexionar con humor sobre las dificultades de sobrevivir en una economía de trabajos temporales. Cuenta la historia de un ángel bienintencionado pero inepto que decide intercambiar las vidas de un organizador de conciertos en apuros y un rico inversor de capital riesgo, convencido de que los dos aprenderán algo gracias al canje. Además del propio Anzari, la protagonizan Keanu Reeves, Seth Rogen, Sandra Oh y Keke Palmer.

JUGADA MAESTRA, de John Patton Ford (estreno 15 de mayo)

Se inspira en ‘Ocho sentencias de muerte’ (1949), comedia dirigida por Robert Hamer y a su vez basada en la novela de Roy Horniman ‘Israel Rank: Autobiography of a Criminal’. Su protagonista es Becket (Glen Powell), que aspira a heredar una fortuna millonaria pero, eso sí, en realidad ocupa el octavo puesto en la línea de sucesión del fallecido, y que decide matar a los siete candidatos que lo preceden para quedarse con el dinero. Mientras la película lo contempla, el personaje va descubriendo al mismo tiempo que el espectador quién es y qué es capaz de hacer, o de no hacer.

THE MANDALORIAN AND GROGU, de Jon Favreau (estreno 21 de mayo)

Primera película del universo creado por George Lucas que llega a los cines desde que ‘El ascenso de Skywalker’ (2019) puso cierre a las tribulaciones de los Skywalker, ejercerá de continuación de la serie ‘The Mandalorian’ contemplando cómo el legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz ayudan a proteger la Nueva República. De paso, permitirá a sus responsables comprobar si la saga ‘Star Wars’ continúa siendo un valor seguro cara a la taquilla y, en función de la respuesta que obtengan al respecto, decidir cuál es su futuro cinematográfico.

EL DRAMA, de Kristoffer Borgli (estreno 29 de mayo)

Un reparto encabezado por Zendaya y Robert Pattinson es, al menos sobre el papel, el principal atractivo de esta comedia negra que podría definirse como una combinación de ‘De boda en boda’ (2005) y el cine perteneciente al movimiento Dogma 95. Relata cómo los perfectos planes de boda de una pareja se van al traste cuando un impactante secreto sale a la luz días antes de la ceremonia, echando por tierra lo que uno de ellos creía saber sobre el otro. Lo que comienza como una comedia romántica convencional acaba situándose entre la sátira y la intriga psicológica, y entretanto reflexiona sobre la confianza, la culpa y la imposibilidad de conocer realmente a los demás.

CONOCE A LOS BÁRBAROS, de Julie Delpy (estreno 29 de mayo)

La nueva película escrita, dirigida y protagonizada por Delpy combina momentos de humor amable, algunas dosis de romance y varias reflexiones políticas mientras se adentra en Paimpont, un pueblo bretón tranquilo y orgulloso tanto de su propio legado centenario como de sus crepes que ha decidido por unanimidad acoger refugiados ucranianos a cambio de subvenciones del gobierno. Dado que demasiadas personas en Francia ya han acogido a personas de esa nacionalidad,sin embargo, lo que trae la furgoneta que finalmente llega al lugar es una familia siria, lo que desencadena reacciones que oscilan entre la hospitalidad forzada y el rechazo por parte de una comunidad que se considera ejemplar.