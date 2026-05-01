Cultura impulsa el emprendimiento con dos millones de euros para el programa 'Emprèn Cultura'

El Departamento de Cultura invertirá dos millones de euros en un programa de emprendimiento cultural, 'Emprèn Cultura', que esta semana ha reunido a unas 150 personas en el primer encuentro de emprendedores culturales de Cataluña, celebrado en el Palau Robert.

Según informa la conselleria este viernes, 'Emprèn Cultura' nace con la voluntad de "reforzar el desarrollo de proyectos culturales en sus fases iniciales, facilitando herramientas y recursos para transformar el talento y las ideas en iniciativas viables económica y sosteniblemente en el tiempo".

Asimismo, se plantea como un instrumento para profundizar en el conocimiento del emprendimiento cultural en Cataluña y contribuir a una mejor articulación del ecosistema cultural catalán.

La jornada inicial generó un primer espacio de encuentro entre emprendedores y agentes del sector y combinó contenidos informativos con el intercambio de experiencias y la conexión entre proyectos.

El Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC), a través del cual se va a desarrollar el programa, dio a conocer los recursos y servicios que pone a disposición de las personas emprendedoras culturales.

Además, se presentó el nuevo espacio web 'Emprèn Cultura', en el que los emprendedores y emprendedoras encontrarán las herramientas necesarias para poner en marcha un proyecto de emprendimiento cultural.

Con el programa 'Emprèn Cultura', el ICEC ofrece a los emprendedores y a las empresas con menos de 42 meses de trayectoria un itinerario completo de formación específica en emprendimiento, acompañamiento empresarial individualizado a los proyectos y diversas líneas de apoyo financiero.

El programa también propone colaboraciones con otras entidades y administraciones, entre ellas el Departamento de Empresa y Trabajo, la agencia Acció, Barcelona Activa, la Cámara de Comercio de Barcelona y muchas asociaciones culturales.

En paralelo, la jornada también favoreció la conexión entre proyectos en distintas fases de desarrollo, promoviendo el intercambio de conocimiento y la identificación de posibles colaboraciones.

Según datos de Idescat de 2023, el valor añadido bruto en cultura está cifrado en 5.699 millones de euros. La ocupación cultural en Cataluña en el primer trimestre de 2026 es de 194.000 personas, lo que representa un 5% respecto al total de ocupados en Cataluña.