Cuenta atrás para BTS en Madrid: 'sold out' en dos estadios y el fenómeno fan estalla empujado por las ARMY

Hay fenómenos y fenómenos, y luego está BTS. El grupo de K-pop con el que empezó todo viene por primera vez a España a finales de junio en el marco de su gira mundial para presentar su último trabajo, ARIRANG, y llenó en un tiempo récord dos estadios.

BTS, que cuenta con más de 40 millones de oyentes mensuales en Spotify, es uno de los grupos de pop más escuchados del mundo, aspira a colocar su tema 'Swim' como canción del verano con su potente coreografía. En YouTube, el videoclip roza ya los 80 millones de visualizaciones desde su lanzamiento el 20 de marzo, confirmando el tirón del regreso discográfico del grupo. ARIRANG, que superó los 110 millones de reproducciones en Spotify en su primer día, late con fuerza en la gira que recorrerá 44 estadios internacionales con una media de 60.000 asistentes por noche. No solo se siguen los conciertos en vivo: a través de la poderosa plataforma Weverse, las fans pueden seguir en streaming muchos de sus conciertos, y los clips en youtube y otras redes sociales de las fancams multiplican el efecto de visualizaciones de sus actuaciones.

Las ARMY, el secreto de su éxito

Las fans, mayoritariamente mujeres, están a la altura de este grupo de artistas que componen, cantan y bailan coreografías impactantes, con letras que han marcado a generaciones por referencias emocionales que las han elevado a himno tanto en Corea como en el resto del mundo. Organizadas como ARMY, las seguidoras de BTS se han convertido en una fanbase singular, muy comprometida con el bienestar de los cantantes y las causas sociales que promueven, siempre las primeras en la difusión y promoción de sus trabajos, y consumidoras voraces del 'merchandising' y actividades infinitas que rodean su música.

Ahora andan en chats discutiendo acciones especiales para recibir a la 'Boys band' en el estadio Metropolitano de Madrid, con diversas propuestas a debate que tienen a la comunidad muy activa en redes. La promotora del grupo, Hybe Corporation, tiene la última palabra sobre las que se aprobarán, pero todas ellas buscan darle a los conciertos en Madrid un toque especial, de cohesión púrpura, con el color icónico de BTS en el centro.

Dos noches de BTS en el Metropolitano suponen más de 120.000 entradas vendidas en Madrid, con ambos conciertos agotados en cuestión de horas entre preventas y venta general. Si a ello le sumamos que el sector estima que cada gran estadio internacional de este tour deja varios millones de euros en alojamiento, transporte y consumo local, el doble concierto en el Metropolitano se perfila como uno de los eventos musicales de impacto del año en España.

Sofía y Ximena impulsan una iniciativa complementaria al evento con toda la ilusión por la llegada del grupo a España. A Sofía, de 19 años y asturiana, se le ocurrió montar algo especial tras una charla con una amiga. “Pensé en hacer algo bonito y se me ocurrió crear el diseño de un sol, luego abrí la cuenta de Twitter para difundirlo y en eso estamos”. Los soles pueden descargarse con un tutorial para imprimir en cartulinas, también se repartirán en el estadio al modo de los ‘freebies’, manualidades de fan que se intercambian en las fiestas y reuniones de seguidoras de un grupo musical. Ximena, de 21 años y vecina de Zaragoza, lo leyó en redes y se ofreció a apoyarla. “ Me gustó que el proyecto era simple pero a la vez significativo, inspirado en la canción final, 'Into the sun'.

Lo que parece ya claro es que uno de los momentos culminantes del concierto se producirá durante los coros de 'Arirang', en que se recoge una canción histórica coreana muy querida en el país y que evoca nostalgia y emociones arraigadas en la cultura de Corea. Las seguidoras españolas ya se aprenden la letra con tutoriales fonéticos que campan por Tiktok y practican en fiestas para impresionar a la banda cuando estén en el escenario.

En el concierto habrá seguidoras de todas las edades, como se vio en las salas de cine que proyectaron hace unas semanas los conciertos en live de BTS en Goyang y Tokio. En un pase en Barcelona, una ARMY que se autodefine como 'silver' por sus canas y su edad, cuenta que acudirá al concierto de Madrid con su nieta. No lleva mucho como seguidora: los conoció durante la pandemia, y como en un ‘rabbit hole’ , no ha hecho más que entrar más y más en sus canciones y su evolución personal como grupo, que alimentan con programas televisivos, entrevistas y hasta series de humor donde comparten las interioridades de viajes y concursos con pruebas disparatadas. De hecho la edad no es lo que te hace ‘silver ARMY’, sino el tiempo que llevas de fan: las ‘baby ARMY’ que se suman al fenómeno han surgido en los últimos años por descubrimientos casuales, como la interpretación de Jungkook, centro y vocalista del grupo, en la ceremonia de inauguración del mundial de Qatar en 2022.

Una fan que ha tenido la suerte de verlos actuar en París dos veces logró in extremis entradas para el concierto de Madrid. Una se la regaló a su madre, también muy fan, el día de su cumpleaños. La sorpresa la grabó y compartió luego en redes sociales, para regocijo de todas las seguidoras que se sintieron identificadas con su alegría genuina.No es la única: las redes comparten más experiencias similares, de hijas regalando a sus madres entradas sorpresa para el concierto, en una nueva muestra del ocio intergeneracional de estos tiempos.

Madrid se prepara ya para el acontecimiento y se ha organizado hasta una especie de vento pop-up en los días previos al concierto donde las fans podrán conocerse, compartir impresiones y 'freebies' para ‘calentar’ el ambiente morado que se respirará en Madrid antes de que los vean en directo en el Metropolitano.

Ximena tuvo su primer contacto con BTS con 10 años a través de un primo que lo escuchaba. Su sencillo ‘Dope’ pegaba fuerte entonces, pero la música coreana le pareció ajena. Ya en 2018, con 13 años, volvió a ellos, y ya nunca más los abandonó: la atraparon sus letras, “entendí los mensajes que querían dar, y desde entonces apoyo su carrera, jamás han perdido su esencia’ . Ximena creció escuchando su música “y los valores que transmiten forman parte de lo que soy’, explica para destacar que adora “la sinceridad con lo que lo hacen todo, son personas muy reales con sus fans y cercanas dentro de los límites lógicos, y todo es porque le tienen un gran aprecio al fandom, no siento con otro grupo la conexión fan y artística tan recíproca como con BTS y ARMY”.

La ONU y UNICEF sumaron a BTS en campañas para fortalecer el mensaje del autocuidado mental, el amor propio, y para concienciar sobre la salud mental sobre todo a los jóvenes.

Como fans Ximena y Sofía se relacionan sobre todo de forma digital, en X y en grupos de WhatsApp, pero existen fanbases en todo el país que organizan encuentros físicos, reuniones para escuchar los álbumes“ o eventos en cafeterías para el cumpleaños de los cantantes. “La comunidad crea muchas conexiones entre sí sin importar la edad ni de dónde provengas”, explica Ximena.

Los conciertos tienen una 'setlist' definida, con unos 23 temas entre los 14 del álbum, la pista oculta 'Come over' que está solo en vinilo y otros temas legendarios de la banda y se extiende a lo largo de dos horas y media de actuación: la guinda siempre son las dos canciones sorpresa que incluyen. En Tampa, por ejemplo, el estadio se vino casi literalmente abajo cuando sonó 'Pieds pier', una de las canciones más queridas por las ARMY.

Para Ximena sería un sueño que cantaran ‘Outro: Wings’, su pista favorita de toda su discografía, que escucha cuando necesita una subida de ánimo. “Sobre todo en el verso de J-hope minuto 2:47, cuando dice "Es hora de ser valiente, no tengo miedo porque creo en mí". Pero también querría escucharles ‘We Are Bulletproof: The Eternal’, por esa gira en el 2020 que no pudo ser, “una canción que explica mucho la relación de ARMY con BTS, sobre cómo afrontamos las cosas siendo "a prueba de balas", algo muy significativo dentro del fandom. En 2020 BTS tuvo que cancelar por la pandemia su gira mundial que incluía parada en el estadi Olímpic, en Barcelona.

A Sofía le gustaría que interpretaran ‘Crystal snow’, pero lo duda, porque ya la cantaron en Japón. Es una canción que no cansa de escuchar. Al menos tendrá ‘Into the sun’, que lo significa todo para ella. “El hecho de que hicieran que sea la canción de cierre de álbum y de cierre de los conciertos me parece muy especial, pues es como decirle a las fans de la gira que aunque se vayan y termine el concierto ellos vas a estar siempre ahí”.