Última hora de la gira de Rosalía, hoy en directo: próximos conciertos en Alemania

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán, Madrid o Barcelona, su casa. La gira sigue ahora por el centro de Europa: las próximas paradas serán Ámsterdam y Amberes.

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona / JOSEP LAGO / AFP

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Rosalía ya tiene su segundo 'caganer' para celebrar su disco 'Lux' La empresa gerundense Caganer.com ha ampliado su catálogo de figuritas y ha sacado a la venta una nueva versión del 'caganer' de Rosalía inspirado en la portada de su último disco, 'Lux', para celebrar su edición y el inicio de su gira internacional. El nuevo modelo recrea la imagen que sale en la portada del último disco de la artista, 'Lux', con la que la empresa quiere rendir homenaje a la cantante, quien ha dado a conocer el territorio y las tradiciones catalanas a un público internacional. Éste es uno de los objetivos de la marca, junto con el de desestacionalizar la figura del 'caganer' más allá de la época de Navidad.

La academia Ivor Novello reconoce a Rosalía con el premio Internacional de Compositores 2026 La Academia Ivor Novello reconoce el álbum 'Lux' de la artista por su uso de 13 idiomas y diversidad de estilos, superando barreras

Nueva nominación a premios de Rosalía, ahora en Japón Rosalía ha sido nominada a los Music Awards Japan 2026 en la categoría de Mejor canción alternativa extranjera por su trabajo en 'Reliquia'

Una modelo alemana, amiga de la pareja de Rosalía, hizo una aparición sorpresa en el escenario de Colonia Además, el confesionario ha vuelto a ser uno de los protagonistas del espectáculo. Esta vez ha entrado en escena Rachel Marx, una modelo alemana que se ha subido a las pasarelas de la mano de diversas marcas de lujo como Dior, Fendi, Versace, Givenchy, Hermès o Stella McCartney.

Rosalía sorprende en su concierto de Colonia con una orquesta compuesta exclusivamente por mujeres Rosalía llena la orquesta de mujeres. Esta ha sido una de las sorpresas del último concierto de la catalana en la ciudad alemana de Colonia. Ahora que la artista está en el foco internacional por sus apariciones en la serie de HBO Max 'Euphoria', la cantante ha aprovechado para darle una vuelta a la presencia de la agrupación musical que la acompaña en cada concierto.

Rosalía y las votaciones a los AMAS Rosalía está nominada en tres categorías de los premios AMA (American Music Awards) gracias a su disco LUX. Lo está en la categoría de mejor cantante latina, mejor álbum y mejor videclip por 'Berghain'. Las votaciones están abiertas en la página web de la organización, y cada día pueden sumarse nuevos votos.

Este es el momento en que Rosalía contesta a un fan en el concierto de Amberes Rosalía contesta al fan que reclama "justicia" para su disco 'El mal querer' durante el concierto de Amberes.

Rosalía responde a un fan que reivindica 'El mal querer' En el concierto de anoche, Rosalía tuvo palabras para un fan que le reivindicaba entre el público, con un cartel, 'Justice for Malquerer', (Justicia para 'el mal querer'). La cantante, sentada sobre el piano en uno de los momentos álgidos de la actuación, quiso explicarse ante el seguidor y tras mostrar su agradecimiento por que le gustara tanto, le explicó que ella siempre intenta cambiar en cada álbum, construir una nueva propuesta musical distinta a las anteriores, y que así seguiría en el futuro. Con todo, le animó a escucharla siempre que quiera, que la puede encontrar, y no dudó en arrancarse a cantar una estrofa, que fue aplaudida por el público asistente.

Natalie Portman, muy fan de Rosalía La actriz ganadora del Oscar Natalie Portman ya ha asistido dos veces al 'Lux Tour' de Rosalía. Tras disfrutar el 'show' en París, la intérprete repitió en Ámsterdam. "Gracias por otra noche increíble", compartió en sus redes sociales.