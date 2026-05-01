Cadaqués y el Port de la Selva acogen el 21º Encuentro Tintinaire de Catalunya recordando la figura de Joaquim Ventalló, traductor de Tintín al catalán

Cadaqués y Port de la Selva serán los escenarios, este sábado y domingo 2 y 3 de mayo, de la 21a. Encuentro Tintinaire de Catalunya, organizado por la asociación Catalana de Tintinaires. No es casual que se haya escogido este rincón de mundo, ya que las cenizas del traductor al catalán de todas las aventuras de Tintín, Joaquim Ventalló y Vergés (1899-1996) reposan en el cementerio del Port. Así, el sábado, a las cinco de la tarde, se le hará una ofrenda floral frente a su nicho y, a continuación, una lectura de poemas del propio Ventalló. Acto seguido, en el auditorio del Port, se ha previsto la mesa redonda Joaquim Ventalló según el capitán Haddock, con la participación del filólogo y haddockaire, Josep M. Mestres i Serra; el historiador y biógrafo de Joaquim Ventalló, Pau Vinyes i Roig, y el presidente de la asociación de la Piedra de Amarra, Isidre Corominas y Zaragoza. Además, para complementar, se ha previsto la inauguración de la exposición Tintín visto por los niños de la escuela.

Al día siguiente domingo, a lo largo de toda la mañana, el escenario del encuentro será la plaza del Paseo de Cadaqués. Allí, los visitantes podrán admirar la exposición Las aventuras de la Editorial Joventut con cómics y en Cadaqués, comisariada por Oriol Rafel i Guarro, y se contará con la presencia de Lluís Gispert Royo y Margarita Figueras Riera, traductores de Tintín en el cadaquesense, que harán el pregón de este día. El encuentro, que contará con puestos de productos tintineros, talleres de cómics, juegos e, incluso, un almuerzo, será amenizado por dos personajes esenciales en esta historia: Tintín, interpretado por Iván Caro, y su inseparable perro Milú.