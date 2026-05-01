La anécdota de Anne Hathaway en el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2' que dio la vuelta al mundo

El viernes los espectadores que acudieron al cine se vistieron de gala para dar la bienvenida a 'El diablo se viste de Prada 2'. Tras veinte años, Anne Hathaway, Maryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci han vuelto a las pantallas para ofrecernos una divertida comedia. En ella, veremos el regreso de la directora de la revista 'Runaway', Miranda Priestly, quien tendrá que luchar por mantener su legado intacto y se verá obligada a lidiar con Emily Charlton, su exasistente, ahora convertida en una poderosa ejecutiva de marcas de lujo.

El rodaje de esta segunda entrega, que comenzó a finales de 2025, no solo ha incendió las redes sociales, sino que ha dejado varias anécdotas graciosas y caóticas que sus protagonistas han podido relatar a lo largo de su gira promocional.

Momentos del rodaje

En agosto de 2025, se viralizó el vídeo de un pequeño tropiezo de Anne Hathaway: la actriz se encontraba junto a su equipo de producción rodando una escena en una casa de Manhattan (Nueva York, EEUU), cuando, de repente, metida de lleno en su personaje, se resbaló y cayó al suelo. Afortunadamente, Hathaway no perdió en ningún momento su sonrisa y se rehizo con facilidad. Una vez de pie, posó de forma alegre con los brazos al aire y aseguró no se había hecho daño.

Del mismo modo, se han difundido varios clips de los extras del rodaje mientras hacían movimientos complicados para las escenas de la revista 'Runaway', los cuales han provocado muchas reacciones entre los fans. Emily Blunt, en una entrevista del Festival Internacional de Cine de Toronto, ha confesado que el entusiasmo de estos ha sido tal que se han sentido constantemente observados: "Nos sentimos un poco como si fuéramos atracciones de zoológico”, ha bromeado.

Por otro lado, Meryl Streep ha relatado que tuvieron que usar barreras policiales para controlar a las multitudes y la atención intensa de los paparazzi, quienes llegaron a interrumpir algunas escenas al saltar frente a las cámaras.

Lucía Feijoo Viera

La verdad tras la película

'El diablo se viste de Prada' es una película basada en la novela homónima escrita por Lauren Weisbergen en 2003. La autora, poco después de graduarse, trabajó durante un año como asistente de Anna Wintour, la actual directora de la revista 'Vogue'; una experiencia que en muchas ocasiones ha descrito como intensa y de "emergencia constante". Aunque nunca lo ha admitido públicamente para evitar problemas legales, está ampliamente extendida la idea de que el papel de Streep representa una caricatura o versión ficticia de la directora.

La personalidad fría, las demandas exigentes, el peinado 'bob', la gafas de sol y las influencias masivas en el mundo de la moda son referencias que nos llevan directamente a Wintour. Tanto es así que para la primera película, lanzada en 2006, el equipo de producción se coló en su oficina para recrear su espacio de trabajo a la perfección. La réplica fue tan auténtica que Wintour tuvo que remodelar su oficina entera para que dejara de parecérsele.

A pesar de las dificultades que tuvo el equipo para obtener algunos permisos de gravación y vestuarios de marcas importantes (a causa de las influencias de 'Vogue'), Wintour asistió al estreno de la película vestida de Prada y, con el tiempo, llegó a reconocer que le pareció "muy divertida".

Una sátira de la moda

Tras su estreno, en 2007, la película recibió múltiples reconocimientos y nominaciones, destacando especialmente la actuación de Maryl Streep: para los premios Oscar, la actriz fue nominada a 'Mejor actriz' junto a Patricia Field, nominada a 'Mejor diseño de vestuario'; en los Globos de Oro, ganó el premio a 'Mejor actriz de comedia y musical'; en los SAG, recibió una nominación al mismo premio; y en los BAFTA, obtuvo varias nominaciones junto a Emily Blunt ('Mejor actriz de reparto').

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No obstante, 'El diablo se viste de Prada' no solo ha sido reconocida por sus actuaciones, sino por su representación del entorno laboral. La obra, a través de una gran sátira, pretende mostrar los conflictos entre la ambición profesional, la autenticidad personal y las relaciones tóxicas. Más allá de su factor superficial, Weisberger ha retratado la moda como una industria artística e influyente, símbolo de poder. "Para todos aquellos que han sufrido los caprichos y crueldad de un jefe tiránico, 'The Devil Wears Prada' provee la satisfacción de una venganza indirecta", expuso en 2007 el periodista norteamericano A.O. Scott en 'The New York Times'.