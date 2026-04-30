Sílvia Abril protagoniza 'El firmament en el TNC': "Lucho por no defraudarme a mí misma y ser coherente"

Sílvia Abril ha hecho de todo: humor, teatro, presentadora de programas de televisión, cine y series. Su próximo reto es 'El firmament' un drama de época ambientado en 1759 de la reconocida autora inglesa Lucy Kirkwood que se estrena en la Sala Petita del TNC el 6 de mayo. Gara Roda dirige un reparto mayoritariamente femenino. Doce de ellas deben decidir si una mujer adúltera acusada de haber cometido un terrible crimen debe ser salvada de la horca. Ha alegado estar embarazada, algo que la exime de la pena máxima. El tribunal femenino deberán determinar si de verdad está en cinta.

Roda, directora que ya conoce el TNC donde estrenó 'Ànima', pensó en Abril para el rol de la comadrona, personaje que juega un papel clave en esta obra donde también participan desde Mont Plans a Teresa Vallicrosa y un montón de actrices que no habían trabajado nunca en el TNC elegidas en un cásting al que se presentó un millar de intérpretes. Norbert Martínez es el único intérprete masculino que aparece en escena en esta obra con 14 actrices de diferentes generaciones.

Lo que tuvo claro desde el principio Roda es que quería a Abril para el rol más relevante, el de la comadrona Elisabet Vidal. "Mi gran duda era ¿sabré dar vida a Elisabet Vidal que es el 'pal de paller'? Cumplir con las expectativas de público ya no me preocupa. He aprendido que no puedo gustar a todo el mundo así que lucho por no defraudarme a mí misma y ser coherente". Por su parte Roda asegura: "Necesitaba la energía de Sílvia porque este drama tiene muchos puntos de luz y Sílvia refleja a este tipo de mujer atrevida. Ella es así en la vida real. Tuve la gran suerte y privilegio que aceptara", comenta.

"Necesitaba la energía de Sílvia porque este drama tiene muchos puntos de luz" Gara Roda

La actriz, que debutó en el TNC con la versión musical de 'Molt soroll per no res' dirigida por Llàcer & Guix, confiesa que cuando aceptó el reto ni se había leído la obra. "Simplemente, me lancé", admite Abril, que atraviesa una etapa dulce. "Me considero afortunada por tener tanta actividad profesional a mis 55 años, que no son los ofensivos 33 de Gara", dice con envidia sana. "Siempre he sido muy activa, sin embargo, a veces me da vértigo pensar que tengo la agenda blindada hasta septiembre de 2027".

Un momento de 'El firmament', obra de Lucy Kirkwood que dirige Gara Roda en el TNC. / TNC

Kirkwood indaga en los dilemas de las 12 mujeres encargadas de decidir sobre el destino de otra en una sociedad misógina donde el privilegio de juzgar está reservado a los hombres. Es algo tan insólito como la llegada del cometa Halley, que ocurre cada 75 años, algo que también aparece en la obra. "Como comadrona mi personaje tiene mucha experiencia en el tema sobre el que han de dictaminar. Mi papel es el de la mujer del futuro que intenta espabilar a todas las mujeres que deben tomar la decisión", dice Abril, encantada de volver a trabajar con Roda, con quien coincidió hace años en el musical 'Sister Act'.

Un mundo de grises

La obra pone en tela una sociedad marcada patriarcal y muestra "un mundo femenino con muchos grises y voces muy diferentes". Un panorama no tan alejado del nuestro. Las mujeres de entonces, como las de ahora, están en una encrucijada. "¿Qué pensarán las mujeres del futuro de nuestros espíritus frágiles?", se pregunta el personaje que interpreta Abril.

Un momento de 'El firmament'. / TNC

La presentadora de '¿I ara què?' se ha sentido muy arropada en el proceso creativo. "Fuera del escenario el 98% del equipo es femenino. Hemos trabajado maravillosamente bien. Gara transmite una calma y confianza increíbles. Cuando hay cosas que no ves claras te dice, "vas bien, tú confía". Sabe dónde quiere llegar y te conduce hasta allí con amor y respeto. Se nota que viene de una familia de teatreros", resalta Abril respecto a la nieta de Frederic Roda, creador de la Agrupació Dramàtica de Barcelona.

"Yo confío mucho en el proceso creativo y en esta obra todas nos hemos apoyado mucho. Para mí es más importante el proceso que el resultado final porque si trabajas bien al final todo sale", afirma la directora. Su principal dilema a la hora de llevar a escena la obra ha sido cómo mantener su propia voz, "sin sonar arrogante", destaca. "Por un lado he de confiar en mi equipo y escuchar sus propuestas pero por otro he de mantenerme fiel a mi criterio y guiarme por mi instinto". Su intención es que el público salga de la sala con ganas de pensar y discutir sobre lo que ha visto. "Quiero remover conciencias. El gran triunfo del teatro es hacer reflexionar y debatir. Y lo más interesante de 'El firmament' es que hay puntos de vista muy diferentes, todos válidos, que nos ayudan a entender el mundo que tenemos".