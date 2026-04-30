Rosalía sorprende en su concierto de Colonia con una orquesta compuesta exclusivamente por mujeres

Rosalía llena la orquesta de mujeres. Esta ha sido una de las sorpresas del último concierto de la catalana en la ciudad alemana de Colonia. Ahora que la artista está en el foco internacional por sus apariciones en la serie de HBO Max 'Euphoria', la cantante ha aprovechado para darle una vuelta a la presencia de la agrupación musical que la acompaña en cada concierto.

La cantante realizó ayer 29 de abril su concierto en el estadio Lanxess Arena y sorprendió al público, nada más empezar el ‘show’, con la entrada de una orquesta invitada. Por primera vez en el tour, los instrumentos los han tocado únicamente mujeres.

La presencia de músicos en directo ha sido uno de los puntos con más relevancia de la gira, tanto por el sonido que aporta a los temas, como por la presencia de sus integrantes. Entre los miembros más destacados, se encuentra su directora, Yudania Gómez Heredia, de origen cubano y que pasó de analizar los temas de Rosalía a liderar la Orquesta Heritage, que acompaña a la cantante en la gira internacional.

Un confesionario cercano

Además, el confesionario ha vuelto a ser uno de los protagonistas del espectáculo. Esta vez ha entrado en escena Rachel Marx, una modelo alemana que se ha subido a las pasarelas de la mano de diversas marcas de lujo como Dior, Fendi, Versace, Givenchy, Hermès o Stella McCartney. Rosalía la ha presentado como una conocida cercana, ya que se trata de una de las mejores amigas de Loli Bahía, pareja de la cantante.