Galardones
Noventa y nueve obras optan al premio Prudenci Bertrana de novela
Los 'Premis Literaris de Girona' se harán públicos en junio y se entregarán el 15 de septiembre en el Auditori
Alba Carmona
Hasta 99 obras optarán a la 59ª edición del 'Premi Prudenci Bertrana' de novela, que se entregará en septiembre. Se trata de una cuarentena menos que el año pasado, cuando se llegó a la cifra récord de 142, pero es más que hace dos años, cuando eran 93. En general, la participación de todas las categorías de los 'Premis Literaris de Girona' va a la baja en volumen de obras presentadas, después de que el 2025 fuese un año extraordinario.
El 'Bertrana' es el galardón con más participación, seguido del 49º 'Premi Miquel de Palol' de poesía, que ha recibido 79 ejemplares, casi un centenar menos que el 2025, cuando fueron 176. En cuanto al 'Premi Carles Rahola' de ensayo, los organizadores han recibido 20 obras (el año pasado eran 34) y el 'Premi Ramon Muntaner' de literatura juvenil tiene 24 obras candidatas, por las 39 del año pasado.
Las decisiones de los jurados de estos cuatro premios se harán públicas a finales de junio, pero la gala de entrega no será hasta el 15 de septiembre en el Auditori de Girona, como es habitual. Será entonces cuando la 'Fundació Prudenci Bertrana' entregará también el 25º 'Premi Lletra' al mejor proyecto digital para la lectura y la literatura catalana, que tiene la convocatoria abierta hasta el 2 de septiembre; el 31º 'Premi Cerverí' a la mejor letra de canción y el 'Premi Aurora Bertrana' de traducción. En estos dos casos, el jurado ya trabaja en la selección de las obras finalistas.
El galardón mejor remunerado es el 'Premi Prudenci Bertrana' de novela, con 30.000 euros. Los premios Miquel de Palol de poesía, Carles Rahola de ensayo, Ramon Muntaner de novela juvenil y Aurora Bertrana de traducción tienen una dotación de 6.000 euros y el 'Premi Lletra' al mejor proyecto digital para la lectura y la literatura es de 4.000 euros. Por otro lado, el 'Premi Cerverí' de letra de canción es honorífico.
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