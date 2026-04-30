Arte
Muere Georg Baselitz a los 88 años, el artista que pintaba del revés
El legado del artista, célebre por invertir el motivo en sus obras a partir de 1969, abarca seis décadas de producción artística
El artista alemán, nacido en la Alemania nazi, exploró una amplia gama de técnicas sobre lienzos de gran formato a lo largo de seis décadas
AFP
El pintor, dibujante, grabador y escultor alemán Georg Baselitz falleció a los 88 años, según informaron el jueves importantes medios de comunicación alemanes. La galería Ropac, con la que mantenía una larga relación, confirmó su muerte ese mismo día, contactada por la AFP.
Georg Baselitz, quien "influyó profundamente en sus contemporáneos y en los artistas posteriores, falleció en paz", declaró la galería en un comunicado.
Este importante artista contemporáneo, nacido en la Alemania nazi y criado bajo el régimen totalitario de Alemania Oriental, deja un legado artístico que abarca seis décadas, en las que exploró una amplia gama de técnicas sobre lienzos de gran formato.
Hans-Georg Bruno Kern, nacido en 1938 en Deutschbaselitz, cerca de Dresde, en Sajonia (Alemania Oriental), adoptó el seudónimo de Georg Baselitz en 1961, en referencia a su ciudad natal.
Sus obras, que reflejan los traumas de la historia alemana, desde su serie «Héroes» hasta sus pinturas con los dedos, incluyendo sus pinturas de fracturas y pinturas rusas, se encuentran actualmente en algunas de las colecciones públicas más prestigiosas.
Baselitz no solo pintaba, sino que también dibujaba, grababa y esculpía. En 1969, comenzó a trabajar en la inversión del motivo, cuya primera obra fue «Der Wald auf dem Kopf» (El bosque en mi cabeza).
Todos los temas de su repertorio personal fueron invertidos (figuras, árboles, casas, etc.) para afirmar la primacía de la mirada sobre el sujeto. Su obra se inspira tanto en el expresionismo alemán como en la pintura estadounidense (Jackson Pollock, Willem de Kooning).
En París, su trayectoria ha sido doblemente celebrada en los últimos años con su elección a la Academia de Bellas Artes en 2019, seguida de una importante exposición retrospectiva en 2021 en el Centro Pompidou, uno de los museos de arte moderno y contemporáneo más importantes de Europa.
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