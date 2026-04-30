El Molino reabrirá en 2027 tras un año de pausa y con un horario limitado hasta las 23.00 horas

El Molino deberá afrontar unas obras de insonorización de entre ocho y diez meses, tras las cuales podrá volver a abrir, si bien sujeto a una nueva condición: el local podrá operar diariamente, como en la etapa actual, pero no hasta las 5 de la madrugada, sino hasta las 23.00 horas. Así lo explicó este jueves el concejal Xavier Marcé en un encuentro con los medios, después de que el pasado sábado este diario adelantara la noticia de que la empresa gestora de la sala, Barcelona Events Musicals (BEM, organizadora del festival Cruïlla), cancelaba el contrato que formalizó en 2024 tras ganar el correspondiente concurso público.

La fachada de El Molino, el 1 de noviembre de 2024. / FERRAN SENDRA

El local mantiene su actividad esta primavera, con un último espectáculo, el de comedia a cargo de Oye Sherman y Andrés Fajngold, que tendrá lugar el 27 de junio. En verano estará cerrado y las obras comenzarán en septiembre, con el propósito de que El Molino vuelva a abrir un año después, en septiembre de 2027. Xavier Marcé recordó que el Ayuntamiento compró la sala en 2021, y adjudicó luego la gestión a BEM, con la misión de que “diera juego al máximo posible de expresiones musicales de la ciudad”. Al poco tiempo de ponerse en marcha, “las quejas vecinales obligaron a una revisión” tras la cual “se intentó acotar la actividad”, reduciendo la música en la franja nocturna, pero que la situación aconsejaba “solucionar la cuestión de un modo definitivo”.

Cambio de orientación

A comienzos de año, el departamento de Cultura comenzará a trabajar en un nuevo concurso público. Marcé subrayó que hablamos de un edificio antiguo, inaugurado en 1898 y “no pensado en términos del siglo XXI”, por lo cual el nuevo proceso de licitación limitará ese horario a las 23.00 porque mantener la música durante la madrugada “obligaría a hacer obras todavía más complejas”. En esa franja, la actividad planteada por BEM incluía la actuación de ‘discjockeys’. Marcé dijo vislumbrar una nueva etapa de El Molino como “centro cultural más clásico” y no tanto como sala que, a horas avanzadas de la noche, se abre a una actividad de club.

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Primer concierto de la nueva etapa de El Molino, de Kahil ElZabar Ethnic Heritage Ensemble, el 1 de noviembre de 2024. / FERRAN SENDRA

La actual configuración de El Molino data de 2010, cuando el local se sometió a una reforma casi integral. Cuando el Ayuntamiento lo adquirió, en 2021, puso su atención “escrupulosa” en dos cuestiones. “Primero, comprobamos que tenía todos los permisos necesarios”, explicó Xavier Marcé. “Y, luego, si había generado quejas vecinales. Vimos que solo había habido dos, y no eran por ruido sino por molestias generadas por asistentes en la calle”. Los permisos establecen un umbral de decibelios que, por ahora, se prevé que pueda ser el mismo, si bien esta cuestión, recordó Marcé, está condicionada al despliegue del decreto de la contaminación acústica, de la Generalitat, actualmente sujeto a debate por los diversos sectores afectados. El concejal remarcó que las decisiones tomadas por al Ayuntamiento “no representan ningún cuestionamiento de la actividad previa”, por parte de Barcelona Events Musicals, y “de común acuerdo” con la promotora.