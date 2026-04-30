Josep Maria Flotats, Marta Pessarrodona y Marina Rossell, estrellas del festival Barcelona Poesia

El actor Josep Maria Flotats, los premios de Honor de les Lletres Catalanes Marta Pessarrodona y Biel Mesquida, el último premio Sant Jordi, Carles Rebassa, y la cantante Marina Rossell serán algunos de los protagonistas del Barcelona Poesia 2026, que reivindica la "diversidad" de la mirada poética.

Los comisarios del festival, Anna Gual y Manuel Forcano, han dado a conocer este jueves la programación, entre el 14 y el 21 de mayo, con el epicentro en el Museo Marès, con homenajes a Blai Bonet, Clementina Arderiu y Joan Alcover, así como la 41ª edición del Festival Internacional de Poesía, en el Palau de la Música, con versos de siete poetas.

En esta ocasión, los comisarios han virado su "mirada" hacia el Este y hacia el Sur, más que hacia el Norte, y los protagonistas serán del día 21 serán el turco Adnan Özer, la india Mamta Sagar, la sudafricana Koleka Putuma, el etíope Bewketu Seyoum, así como los catalanes Susanna Rafart y Eduard Sanahuja y la gallega, residente en Barcelona, Miriam Reyes, bajo la dirección artística de Lucia del Greco.

La intención es que la poesía tome, de nuevo la ciudad, con actos en diferentes espacios como el Born, el Museo de Historia de Barcelona, los jardines de la Fundación Muñoz Ramonet, el Ateneu Barcelonès, Paral·lel 62, la Fundación Brossa o el CCCB.

Anna Gual ha señalado que se ha buscado una "diversidad de voces", de diferentes procedencias geográficas, con "la voluntad de llegar a cuantos más públicos, mejor".

El cartel, del estudi Setanta, se basa en el lema, 'Cada poema es una mirada', y muestra un ojo, a partir de la mirada de Blai Bonet, construido con una "constelación" de pájaros, metáfora de "comunidad, diversidad y movimiento constante".

Marta Pessarrodona pronunciará el pregón inaugural

El festival, con un presupuesto de unos 193.000 euros, arrancará el día 14 en la sala Paral·lel 62 con el pregón, 'La palabra que abre el mundo', a cargo de Marta Pessarrodona, y, a continuación, por primera vez en Barcelona el dueto valenciano Versonautas presentará 'Recitare-Religare'.

Uno de los actos que también llama la atención es el que protagonizará Josep Maria Flotats, el día 19 en La Pedrera, junto al trío The Rest Project, para, en francés, poner su voz a poetas "esenciales" como Mallarmé, Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Guillaume Apollinaire, Alfred de Vigny o Paul Verlaine.

El mallorquín Biel Mesquida tendrá su protagonismo en el acto en homenaje a Joan Alcover, en el centenario de su muerte, mientras que Carles Rebassa participará en el homenaje al también mallorquín Blai Bonet, junto con Miquel Bezares y Glòria Julià.

Poesía y música

En un festival que no olvida la música, Marina Rossell intervendrá en el concierto 'Marina Rossell: canción y poema', junto al pianista Xavi Lloses, pensado para esta ocasión, con canciones de los textos poéticos que ha musicado a lo largo de su trayectoria.

Otros conciertos tendrán como protagonistas a Blanca Lamar (Les Sueques) y la poeta Maria Callís, junto al músico Cristian Pallejà; el músico Eduard Iniesta y el tenor David Alegret ofrecerán el recital 'Mitescere', mientras que Mariona Sagarra y el compositor Raül Costafreda interpretarán 'Cants i enCants de dona'.

Por otra parte, habrá un recital de lengua de signos catalana, 'Quan el gest versa el món' y homenajes a Màrius Sampere, con el actor Lluís Marco, y a Francesc Garriga.

Dolors Miquel, Francesc Parcerisas, Gemma Casamajó, Rosa Font, Sebastià Alzamora, Anna Montero, Montserrat Rodés, Rosina Ballester, David Caño, Lola Nieto, Laura Chivite, Salem Zenia, Pau Vadell, Care Santos, David Castillo, Jordi Cornudella y jóvenes voces como Jordi Bossons, Nerea Campo, Maria Garcia Garau o Sasha Pradkhan serán, asimismo, participantes del festival.

Tampoco se lo perderán los actores Jordi Bosch y Emma Vilarasau, quienes junto con Lluís Claret, protagonizarán en CaixaForum el recital 'Venus y Adonis. Poema de W.Shakespeare'.

Además, se explorará el corpus poético de Mercè Rodoreda en un acto en el CCCB, con Elvira Prado-Fabregat y los espacios sonoros creados por Carles Viarnès, y el poeta Martí Sales recibirá el Premio de Poesía Jocs Florals de Barcelona por 'Descripció del món'.