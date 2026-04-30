El grupo finlandés Sanoma compra Vicens Vives por 40 millones de euros

El grupo finlandés Sanoma, propietario desde 2021 de Santillana España, ha adquirido la editorial catalana Vicens Vives, uno de los principales proveedores de contenido educativo en España, según ha confirmado la compañía en un comunicado. Las ventas netas de Vicens Vives ascendieron a 29 millones de euros en 2025. El valor de la empresa adquirida, cuyas ventas en 2025 ascendieron 29 milones de euros, es de 40 millones de euros.

"Me complace anunciar la adquisición de Vicens Vives, un proveedor de contenido educativo K12 de gran prestigio en España. Esta adquisición se alinea con nuestra estrategia de crecimiento de nuestro negocio de educación K12 en los países donde ya operamos y de consolidación de nuestra sólida base", asegura el presidente y director ejecutivo de Sanoma, Rob Kolkman, en declaraciones facilitadas por la empresa. "Contamos con una posición de liderazgo consolidada en el mercado español, donde seguimos viendo un gran potencial, impulsado por el nuevo ciclo de financiación del currículo en curso 2026-2027 y la creciente demanda de aprendizaje personalizado", añade.

Vicens Vives, fundada en Cataluña en los años 60, se ha consolidado como proveedor de contenidos educativos para primaria y secundaria de reconocido prestigio en España. La oferta de productos de Vicens Vives complementa la oferta actual de Sanoma Learning, tanto impresa como digital, en el mercado educativo español para primaria y secundaria a través de su filial local, Santillana.

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En 2023, Vicens Vives presentó un ERE que afectó a 68 trabajadores, el 21% de la plantilla. por el "descenso de la demanda, una elevada competencia y el retroceso del sector". El grupo mediático Sanoma opera en toda Europa y cuenta con cerca de 5.000 profesionales. En 2025, sus ventas netas ascendieron a aproximadamente 1.300 millones de euros.