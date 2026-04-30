Nuevo repositorio
La Fundació Dalí creará un archivo digital inteligente con más de 118.000 documentos y 15.000 objetos de su colección
La institución destinará 1,2 millones de euros y tres años a poner al alcance de todo el mundo más de 60.000 capturas de su fondo
Alba Carmona
La Fundació Gala-Salvador Dalí ha puesto en marcha un proyecto de digitalización integral de sus colecciones y del archivo histórico que conserva. La iniciativa para crear un archivo inteligente permitirá poner al alcance de todo el mundo más de 118.000 documentos e imágenes de unos 15.000 objetos, entre pinturas, obra gráfica, esculturas, utensilios de trabajo o instalaciones. En total, serán unas 600.000 capturas de sus fondos, ya que de cada objeto se obtiene más de una captura, especialmente de los tridimensionales, y cada documento puede contener más de una página y más de una cara. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros a ejecutar en tres años, hasta el 2028.
Los fondos que entrarán en el archivo inteligente se conservan tanto en el archivo y en la reserva de obra ubicados en la Torre Galatea de Figueres como en los tres Museos Dalí. Hasta ahora, la digitalización se había centrado sobre todo en las pinturas de Salvador Dalí, consultables en abierto y en cuatro idiomas a través del 'Catàleg Raonat' de la web corporativa. Ahora, pero, se extenderá a manuscritos, correspondencia, fotografía, documentos audiovisuales y sonoros, la hemeroteca y todo tipo de obras y materiales de trabajo del artista, además de mobiliario e indumentaria.
El archivo no solo conservará información digital, sino que también vinculará datos y facilitará herramientas de investigación innovadoras. Además, la iniciativa incorpora herramientas de inteligencia artificial que permiten convertir los fondos en un archivo «vivo y consultable» de manera avanzada, según la institución, cosa que también permitirá reforzar la investigación alrededor del pintor. Entre las opciones que permite, está la búsqueda semántica por conceptos e ideas; la conexión entre bienes patrimoniales y documentos relacionados; la identificación de temas recurrentes o la exploración transversal del proceso creativo del artista.
La Fundació Dalí ha puesto en marcha este proyecto desde las áreas de Transformación Digital y de Registro, con la colaboración del Centre d’Estudis Dalinians y el departamento de Conservación y Restauración. Cuenta con el apoyo de tres equipos externos formados por fotógrafos, conservadores y documentalistas: Foto Gasull, Nubilum y ArtyPlan, especialistas en procesos de digitalización del patrimonio cultural.
En cuanto al calendario de digitalización, el pasado octubre se abordaron en paralelo el archivo documental conservado en la Torre Galatea (Figueres) —que se prevé que finalice en verano— y la colección del Castell Gala Dalí de Púbol, que ya se terminó en marzo. La reserva de obra conservada en la Torre Galatea se ha iniciado este abril y está previsto que concluya en agosto, momento en que se abordará la colección de bienes patrimoniales del Teatre-Museu. En otoño, se iniciará la fase correspondiente a la Casa-Museu Salvador Dalí de Portlligat.
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