Cómo conseguir entradas gratis para Guitarricadelafuente en el Primavera Sound

Wet Leg y Guitarricadelafuente darán conciertos con entrada gratuita durante la jornada inaugural del Primavera Sound. El 3 de junio, de 17.35 h a 23 h, el Parc del Fòrum se llenará de música para dar la bienvenida a una edición que contará con referentes de la música como The Cure, Addison Rae, Ouineta y Bad Gyal.

Para conseguir tus entradas al concierto de inauguración, deberás entrar en la web de AccessTicket según qué tipo de entrada hayas comprado: el martes 5 de mayo a las 12 h si tienes el abono VIP, y el miércoles 6 de mayo a las 12 h si tienes el abono general. Si no tienes entrada para el festival, podrás hacer tu reserva el jueves 7 de mayo a las 12 h.

Para dicha reserva no es necesario ser poseedor de un abono del festival Primavera Sound Barcelona 2026. Si que será necesario, por otro lado, haberse registrado en AccessTicket para optar a la reserva y pagar un depósito de 15 € por la misma.

Para la Jornada Inaugural by Estrella Damm se podrá optar a dos reservas por persona y el acceso está permitido para todas las edades.

Atención a la letra pequeña: habrá que pagar un depósito de 15 euros por reserva (con un máximo de dos por persona), que se te devolverá automáticamente a partir del 1 de julio si vas a los conciertos.

Para asegurar que todas las personas, tanto poseedores de abonos en sus distintas modalidades tienen oportunidad de reservar para los conciertos de la Jornada Inaugural by Estrella Damm como personas sin abono, cada plazo de reserva se abre con un cupo limitado de entradas. Los cupos son acumulativos: en caso de que se agoten las reservas de tu tipología de entrada, podrás volver a optar a reservar cuando se abran los siguientes plazos.

Si asistes, el importe será devuelto automáticamente a la mayor brevedad posible a partir del 1 de julio de 2026. Pero ojo: si te ha tocado una entrada y no asistes, perderás el depósito, que será donado a proyectos sin ánimo de lucro de la Fundació Primavera Sound y otras iniciativas con las que colabora Primavera Sound como la Fundació La Loma Horse Home. Los proyectos de la Fundació Primavera Sound inciden de manera positiva en el entorno del festival los 365 días del año, garantizando el retorno social, especialmente el que promueve el acceso y la formación cultural a los sectores de la población más joven o en riesgo de exclusión.