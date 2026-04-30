Desplegados 450 guardias civiles y un helicóptero para el Viña Rock

La Guardia Civil ha desplegado unos 450 efectivos con motivo de la celebración del Festival de Música de Arte Nativo Viña Rock, un dispositivo de seguridad que se mantendrá en la localidad albacetense de Villarrobledo y sus alrededores desde este miércoles hasta el sábado 2 de mayo, con el apoyo del helicóptero con base en Alcantarilla.

El subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha presentado el dispositivo especial de seguridad acompañado por el alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, y el jefe de la Comandancia de Albacete, el coronel Jesús Manuel Rodrigo, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Este dispositivo tiene la finalidad de garantizar la seguridad de todos los asistentes, además, de garantizar el orden público, prevenir la comisión de delitos y cualquier tipo de infracción administrativa, facilitar y controlar los accesos a la población, así como instruir diligencias 'in situ'.

En total, está integrado por unos 450 agentes de diferentes especialidades como Tráfico, Policía Judicial, Información, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Seguridad Ciudadana, Servicio de Fiscal y Fronteras y Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

También contará con efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de Madrid, Servicio Cinológico (con perros detectores de drogas y explosivos) de las comandancias de Albacete, Ciudad Real, Madrid y Toledo; Servicio de Desactivación de Explosivos y Grupo de Caballería con sede en la localidad madrileña de Valdemoro, así como el Servicio Aéreo de la Guardia Civil de Murcia.

Estará gestionado desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), con la presencia permanente de personal de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, que actuarán de enlace continuo con los responsables de seguridad privada.

Además, una de las novedades que presentará la Guardia Civil de Albacete en este amplio dispositivo de seguridad será la puesta en marcha de la recién adjudicada Oficina Móvil de Atención Ciudadana (OMAC), que estará ubicadas en las proximidades del recinto, destinada a reforzar la cercanía con la población y mejorar la prestación de servicios en el medio rural, así como prestar asistencia en espacios que requieran de un despliegue de seguridad específica.

De igual forma, contará con el apoyo de especialistas de los equipos Mujer-Menor (Emume), como medida de prevención contra la violencia de género y las violencias sexuales, y como apoyo a los puntos violetas establecidos por la organización del evento.

En cuanto a los medios aéreos, el dispositivo será apoyado desde el aire con un helicóptero de la Guardia Civil, con base en la localidad murciana de Alcantarilla, que actuará de forma coordinada con el Equipo Pegaso de Albacete y sus medios antidron, con el fin de garantizar la restricción temporal del espacio aéreo decretada por Enaire (Entidad pública empresarial gestora de la navegación aérea) y coordinar la actuación de los 10 RPAS de los que disponen distintas unidades para la cobertura del evento musical.

Y la Secretaría de Estado de Seguridad ha creado un icono específico llamado 'Viña Rock', en la aplicación 'Alertcops', una aplicación ('app') gratuita que será accesible para quienes se encuentren en el área de influencia del festival y la tengan descargada, de manera que puedan recibir mensajes sobre seguridad en el evento.

Asimismo, cualquier ciudadano podrá contactar de forma rápida con la Benemérita y comunicar cualquier tipo de incidencia a través de su teléfono de urgencias, 062, disponible las 24 horas del día.