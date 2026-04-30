Dan Peralbo i el Comboi, celebrando la alegría: "Siempre nos ha dado pereza ser los típicos rockeros 'guays'"

Cuando Dan Peralbo i el Comboi publicaron en 2024 su primer elepé, pensaban que la presentación del disco en Barcelona se haría en la sala Heliogàbal o en la Vol. "200 personas, no más. Ese era el nivel que creíamos que nos correspondía". Sus productores, Joan Delgado y Aleix Turon (miembros de Cala Vento y 'capos' del sello discográfico Montgrí), les convencieron de intentarlo en La [2] de Apolo. Se quedaron cortos. Poco antes de la fecha del concierto, la demanda de entradas les obligó a pasar a la sala grande. Y llenaron. No es extraño, pues, que a la hora de abordar el segundo álbum el grupo sintiera "una presión que con el primero no había existido". Las expectativas habían crecido, pero ellos parecen haberlo gestionado la mar de bien: 'Quin goig' (Montgrí) suena fresco y estimulante como una barra libre de bebidas hipertónicas.

No hay grandes cambios respecto a aquel primer elepé homónimo. Dan Peralbo, Albert 'Ret' Rams, Pol Villegas y Aleix 'Jimmy' Vilarrasa siguen bebiendo de la 'new wave' más enérgica y festiva y del rock’n’roll noventero de grupos como los Strokes y los Libertines (también de Els Pets), aunque entre la contundencia del conjunto asoman destellos melódicos de pop soleado (tiene bastante sentido que en el vídeo de la estupenda 'Els amics' aparezca un álbum de los Lemon Twigs). "Queríamos repetir la fórmula para demostrar que lo del primer disco no fue una casualidad, que el grupo tiene un sonido, una idea -explica Dan-. Quizá algunas cosas pueden parecer más pop porque esta vez hemos hecho el ejercicio de pensar qué lugar ocupa cada instrumento, cómo suenan las guitarras… Además, siempre nos ha dado mucha pereza ser los típicos rockeros 'guays'. Ya sabes: 'somos rockeros, que guays somos' [risas]. Queremos alejarnos de eso".

'Quin goig' es, por encima de todo, una celebración; una invitación a convertir cualquier momento, hasta el más aciago, en el pretexto para una fiesta memorable. "Las canciones me han salido siempre así, desde la pasión, desde la alegría, desde la euforia -afirma Peralbo-. Yo nunca compongo desde la tristeza. Puedes hacer canciones tristes sin estar tú hecho polvo. 'Un bitllet per tu', por ejemplo, habla de una ruptura, pero lo hace desde la alegría".

Exaltación de la amistad

Si hay un asunto que recorre las 11 canciones del álbum, es la exaltación de la amistad. Y eso tiene mucho que ver con la historia compartida que arrastran Dan, Jimmy y Pol, amigos de infancia de Torelló que empezaron a tocar juntos cuando solo tenían 12 años. "Empezamos muy jóvenes y nos acabamos discutiendo -relata Peralbo-. A los 18 años yo me marché y estuve viviendo fuera [en Londres]. Cuando volví a Catalunya, quería recuperar a mis amigos y solo se me ocurrió hacerlo a través de la música. Pero ellos ya estaban con otros grupos y tenían sus vidas, y eso me dolió. El proyecto en solitario que empecé era solo un anzuelo para captarlos, porque lo que quería era tocar con mis amigos. Yo soy feliz tocando con ellos y creo que en este disco se nota".

Dan Peralbo i el Comboi, en la cocina / Carla Pérez

Dan vive hoy en día entre Torelló y Barcelona y sus canciones, dice, surgen del choque entre esas dos realidades: "Mi vida en Barcelona es muy caótica y me pasan mil cosas, y cuando voy a Torelló tomo distancia, reflexiono sobre lo que me pasa y entonces puedo escribir". ¿No hay distracciones en Torelló? "En Torelló no hay nada -sentencia-. Torelló vive del pasado, como tantos pueblos. Hace años había tres bares musicales y un gimnasio. Ahora hay siete gimnasios y cero bares musicales. Cada vez hay menos sitios donde la gente puede reunirse, brindar, celebrar y hacer cosas juntos. Y así sube la extrema derecha, porque estamos haciendo una sociedad cada vez más individualista".

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Las presentaciones en directo de 'Quin goig' sí prometen ser una ocasión excelente para juntarse y celebrar. La primera fecha será el viernes 1 de mayo en el festival Strenes de Girona. Seguirán apariciones en el Embassa’t de Sabadell, el Festival Itaca de L’Estartit, el Vida de Vilanova i la Geltrú, el Cruïlla… Y habrá también fiestas mayores y conciertos en salas. "Los engranajes encajan y el Comboi se pone en marcha".