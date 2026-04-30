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Última hora de la gira de Rosalía, hoy en directo: próximos conciertos en Alemania
Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán, Madrid o Barcelona, su casa. La gira sigue ahora por el centro de Europa: las próximas paradas serán Ámsterdam y Amberes.
A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.
Una modelo alemana, amiga de la pareja de Rosalía, hizo una aparición sorpresa en el escenario de Colonia
Además, el confesionario ha vuelto a ser uno de los protagonistas del espectáculo. Esta vez ha entrado en escena Rachel Marx, una modelo alemana que se ha subido a las pasarelas de la mano de diversas marcas de lujo como Dior, Fendi, Versace, Givenchy, Hermès o Stella McCartney.
Rosalía sorprende en su concierto de Colonia con una orquesta compuesta exclusivamente por mujeres
Rosalía llena la orquesta de mujeres. Esta ha sido una de las sorpresas del último concierto de la catalana en la ciudad alemana de Colonia. Ahora que la artista está en el foco internacional por sus apariciones en la serie de HBO Max 'Euphoria', la cantante ha aprovechado para darle una vuelta a la presencia de la agrupación musical que la acompaña en cada concierto.
Rosalía y las votaciones a los AMAS
Rosalía está nominada en tres categorías de los premios AMA (American Music Awards) gracias a su disco LUX. Lo está en la categoría de mejor cantante latina, mejor álbum y mejor videclip por 'Berghain'. Las votaciones están abiertas en la página web de la organización, y cada día pueden sumarse nuevos votos.
Este es el momento en que Rosalía contesta a un fan en el concierto de Amberes
Rosalía contesta al fan que reclama "justicia" para su disco 'El mal querer' durante el concierto de Amberes.
Rosalía responde a un fan que reivindica 'El mal querer'
En el concierto de anoche, Rosalía tuvo palabras para un fan que le reivindicaba entre el público, con un cartel, 'Justice for Malquerer', (Justicia para 'el mal querer'). La cantante, sentada sobre el piano en uno de los momentos álgidos de la actuación, quiso explicarse ante el seguidor y tras mostrar su agradecimiento por que le gustara tanto, le explicó que ella siempre intenta cambiar en cada álbum, construir una nueva propuesta musical distinta a las anteriores, y que así seguiría en el futuro. Con todo, le animó a escucharla siempre que quiera, que la puede encontrar, y no dudó en arrancarse a cantar una estrofa, que fue aplaudida por el público asistente.
Natalie Portman, muy fan de Rosalía
La actriz ganadora del Oscar Natalie Portman ya ha asistido dos veces al 'Lux Tour' de Rosalía. Tras disfrutar el 'show' en París, la intérprete repitió en Ámsterdam. "Gracias por otra noche increíble", compartió en sus redes sociales.
Concierto en Bélgica
Rosalía lleva su concierto de la gira 'Lux Tour' este lunes a Amberes, en Bélgica.
Rosalía rememora su fichaje por 'Euphoria'
Rosalía ha señalado en redes sociales un día especial para ella, el momento en que fue 'fichada' para el casting de la serie de televisión 'Euphoria'. Lo cuenta en una entrada en Instagram: "Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas. Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48horas (la q saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo q me mordí mucho el labio de los nervios y q se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el biceps."
Marisa de Dios
El sensual baile de Rosalía en 'Euphoria'
Después de su debut la semana pasada en el segundo episodio de la tercera temporada de 'Euphoria', Rosalía vuelve a aparecer en el tercer capítulo de la serie de Sam Levinson, disponible ya en HBO Max. Aunque en esta ocasión no tiene diálogo, deja a la clientela del club de striptís Silver Slipper con la boca abierta con su sensual baile, con collarín incluido. Rosalía mueve los glúteos en plan 'twerking' y la secuencia, una de las primeras del capítulo, acaba con un plano a cámara lenta mientras los billetes vuelan a su alrededor. Para rodar la escena, la artista tuvo que aprender la disciplina del 'pole dancing'. El episodio se centra después en la accidentada boda de Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney), así como en la nueva vida de Jules (Hunter Schafer) como chica de compañía.
Dúnia Drudis Picazos
"Me encantan las flores, pero regaladme un libro": Rosalía explica la tradición de Sant Jordi en Ámsterdam
"Me encantan las flores, pero regaladme un libro", Rosalía ha explicado al público de Ámsterdam la tradición de Sant Jordi, aunque con un sentimiento de pena por no celebrarlo cerca de su familia: “Hoy estoy un poco lejos y no les he podido dar la rosa en persona a mi madre y mi hermana”, aseguraba.
El Lux Tour tiene varios puntos álgidos en cuanto a la relación con el público y el preludio de 'Sauvignion Blanc' siempre es una oportunidad para hablar con los asistentes al concierto. En esta ocasión, la cantante no ha dejado pasar la oportunidad de explicar la tradición catalana: "En Sant Jordi regalas o recibes una flor o un libro. Es una cosa bastante especial para nosotros", señalaba la artista. Y así, aunque sin entrar en detalles sobre leyendas ni dragones, la artista explicaba esta tradición importante para ella y su familia. Lea aquí la información completa de Dúnia Drudis Picazos.
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