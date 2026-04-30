Cierra Ediciones de la Flor, el sello que durante 55 años publicó a Mafalda en Argentina

La histórica editorial argentina Ediciones de la Flor, que por más de medio siglo publicó en el país a "Mafalda", la irreverente niña de historieta que odiaba la sopa, amaba a Los Beatles y siempre preocupada por las crisis del mundo, cierra tras 60 años de existencia. "La noticia es exacta y los motivos son múltiples", dijo la directora del sello, Kuki Miller. La despedida no tuvo anuncios formales ni posteos en redes. Se trató de un final comunicado en el stand de Ediciones de la Flor en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que se lleva a cabo del 23 de abril al 11 de mayo.

"Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad", señala el lacónico cartel que, entre otros aspectos, enumera los cambios de la industria editorial, la tecnología y la economía argentina. La industria editorial de este país supo ser muy pujante y diversa. La era de Javier Milei y su política económica le ha asestado un golpe demoledor. Las ventas de libros han caído un 40%. Pero además han aumentado los costos fijos de las librerías, lo que ha llevado al cierre de algunas casas históricas en la ciudad de Buenos Aires. Ediciones de la Flor ha conocido otros momentos de gravedad y siempre pudo remontarlos sobre la base de un catálogo que no estaba expuesto a la lógica de las modas: "Mafalda", las otras viñetas de Joaquín Lavado, Quino, su autor, las novelas y cuentos de Rodolfo Walsh, uno de los grandes escritores de la segunda mitad de siglo, desaparecido durante la última dictadura militar (1976-83), y otro de los clásicos de la editorial, Roberto Fontanarrosa. Además, fue el primer hogar en Argentina de "El nombre de la rosa" de Umberto Eco, en una edición compartida con Lumen. El declive inexorable de la editorial obedece al hecho de que en los últimos años varios de los propietarios de la obra de los autores más importantes "eligieron otros rumbos".

El golpe del que el sello independiente no pudo reponerse fue la decisión en 2025 de los herederos de Quino decidieron mudar toda su obra a la multinacional Penguin Random House en busca de mayor distribución regional. "Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podamos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa", decía la editorial en un posteo en redes de mediados del año pasado, cuando la obra estaba por cambiar de manos.

Fundada en 1966 por Daniel Dvinsky, Ediciones de la Flor comenzó a publicar las tiras de "Mafalda" en 1970, cuando por primera vez pasaron de los diarios y revistas a un formato de libro que se venía en kioscos y librerías. A lo largo de 55 años editó versiones compilatorias de diversas extensiones y temáticas que se convirtieron en un imbatible "longseller" de la firma. Nunca ha faltado una generación que, como en una carrera de relevos, tomaba la posta y volvía sobre las andanzas de la niña, su familia y amigos.

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Mafalda" se publicó originalmente entre 1964 y 1973 pero sigue vigente. Una versión en forma de serie animada llegará a Netflix en 2027 de la mano del director y productor argentino ganador del Oscar Juan José Campanella.