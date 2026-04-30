Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagón BarcelonaViviendaEl tiempoBarçaTiempo CatalunyaAldiTrumpPutinMamarazzisBegoña GómezERE Mediapro
instagramlinkedin

Literatura

Barcelona homenajea al maestro de editores Josep M. Castellet con una placa en la calle Bailén en el año de su centenario

El editor, fallecido en 2014, residió treinta años en el edificio del Eixample barcelonés donde se ha descubierto la placa conmemorativa

El escritor y editor Josep María Castellet (i), estrecha la mano del príncipe Felipe, en presencia la princesa Letizia, el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell (2i), y el alcalde de Lleida, Ángel Ros (d), al recibir el Premio Nacional de las Letras Españolas, durante el acto de entrega de los Premios Nacionales de Cultura en 2011.

El escritor y editor Josep María Castellet (i), estrecha la mano del príncipe Felipe, en presencia la princesa Letizia, el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell (2i), y el alcalde de Lleida, Ángel Ros (d), al recibir el Premio Nacional de las Letras Españolas, durante el acto de entrega de los Premios Nacionales de Cultura en 2011. / ANDREU DALMAU / EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El edificio de la calle de Bailén 136 luce desde este miércoles 29 de abril una placa en honor al editor, escrito y crítico Josep Maria Castellet, en la que fue la residencia de una de las figuras más relevantes en la literatura catalana y española del siglo XX.

La placa, descubierta la tarde del 29 de abril, simboliza el reconocimiento de la ciudad a Castellet (Barcelona, 1926) que destacó por su etapa como presidente del conglomerado español de sellos editoriales Grup 62, del cual estuvo al frente treinta y dos años, entre 1964 y 1996.

El editor vivió en el edificio de la calle Bailén, situado en el Eixample barcelonés, durante treinta años, hasta su muerte en 2014 con 87 años.

Inauguración de una placa dedicada al escritor y editor Josep Maria Castellet.

Inauguración de una placa dedicada al escritor y editor Josep Maria Castellet. / Lorena Sopêna / Europa Press

Este reconocimiento forma parte de la programación del Any Josep Maria Castellet, una celebración que homenajea el centenario del editor y que cuenta con distintas propuestas culturales para dar a conocer su aportación a la literatura durante la segunda mitad del siglo XX.

Durante el acto de esta tarde, que ha contado con la presencia de familiares de Castellet como su sobrina Marta Castellet, su prima Dolça o la comisaria del Any Josep M. Castellet, Teresa Muñoz, la sobrina del editor ha valorado que esta placa podrá permitir a los que desconocen quién fue el escritor conocerlo.

"Puede que al ver la placa les despierte el interés y llegar a la figura del intelectual, editor, escritor, crítico literario, ensayista, activista cultural y figura puente entre culturas, que contribuyó a difundir mucha de la literatura catalana de todos los tiempos", ha subrayado Marta Castellet sobre la figura de su tío.

El concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha destacado que Barcelona "recuerda con afecto y sentido de la justicia".

"Gracias Josep M. Castellet por ayudarnos a ser una ciudad un poco más crítica y un poco más abierta y por abrir ventanas cuando el aire era espeso", ha dicho el concejal.

Inauguración de una placa dedicada al escritor y editor Josep Maria Castellet en el edificio donde vivió, a 2229 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

Inauguración de una placa dedicada al escritor y editor Josep Maria Castellet en el edificio donde vivió, a 2229 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). / Lorena Sopêna / Europa Press

Figura clave para la cultura catalana

Más allá de su peso en Grup 62, Castellet también impulsó proyectos culturales como la revista 'Laye' y participó en iniciativas como el homenaje al poeta español Antonio Machado en Montpellier o la organización de los premios literarios Formentor durante la década de los sesenta.

Como crítico literario, Castellet publicó dos obras clave para la crítica española: 'La hora del lector' y la antología 'Veinte años de poesía española (1939-1959).

El escritor, asimismo, también recibió otros reconocimientos como la Creu de Sant Jordi en 1983, la Medalla d'Or de la ciudad de Barcelona en 1993, la de la Generalitat en 1999 y el premio Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català en 2004.

Noticias relacionadas y más

Para celebrar su figura, el Palau Robert de Barcelona tiene expuesta la muestra 'Josep M. Castellet, personatge en grup', que estará disponible en el edifico hasta el 24 de enero de 2027 y retrata la trayectoria del escritor, editor y crítico.

TEMAS

  1. Las Tres Chimeneas de Sant Adrià darán dimensión ciudadana al Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona con una gran exposición y debates públicos
  2. Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
  3. Damm conmemora sus 150 años con una gala en el Liceu y una cena sorpresa en la Boqueria
  4. La casa de los espíritus' (Prime Video): la novela de Isabel Allende regresa a la pantalla con 'un sabor más latino
  5. James Rhodes: 'España es una puta Disneylandia comparada con Inglaterra. He conocido lo bueno y lo malo, pagué una factura brutal, y sigo enamorado y bien, por primera vez en mi vida”
  6. Caitríona Balfe, sobre el final de 'Outlander': 'Sé que no vamos a contentar a todo el mundo, es imposible
  7. Rosalía enseña sus moratones al preparar su sensual baile para 'Euphoria
  8. Helena Bonham Carter abandona 'The White Lotus' en pleno rodaje

Barcelona homenajea al maestro de editores Josep M. Castellet con una placa en la calle Bailén en el año de su centenario

Barcelona homenajea al maestro de editores Josep M. Castellet con una placa en la calle Bailén en el año de su centenario

El futuro de los festivales de Les Arts de València queda en manos de otro juez

El futuro de los festivales de Les Arts de València queda en manos de otro juez

Las 10 series que no te puedes perder este mayo

Las 10 series que no te puedes perder este mayo

Urtasun presenta la Oficina de Difusión de Danza, un "hito" para que la disciplina no sea "el hermano pobre" de Cultura

Sílvia Abril debuta en el TNC con 'El firmament': "Lucho por no defraudarme a mí misma y ser coherente"

Sílvia Abril debuta en el TNC con 'El firmament': "Lucho por no defraudarme a mí misma y ser coherente"

Juan del Val: "Si solo dices cosas que no enfadan a nadie, no eres un artista: eres un funcionario"

Juan del Val: "Si solo dices cosas que no enfadan a nadie, no eres un artista: eres un funcionario"

Eva Ugarte y Francisco Ortiz ('¿A qué estás esperando?'): «La serie es una excusa para hablar de más cosas que de lo erótico festivo»

Eva Ugarte y Francisco Ortiz ('¿A qué estás esperando?'): «La serie es una excusa para hablar de más cosas que de lo erótico festivo»

Sara Zamora: "Si no sacas contenido, parece que no existes; si sacas algo, ya vas tarde al día siguiente"