Barcelona y su área metropolitana abrirán 94 espacios para celebrar la Noche de los Museos 2026 el 16 de mayo

Un total de 94 espacios de Barcelona y su área metropolitana abrirán sus puertas por la Noche de los Museos 2026, que se celebrará desde las 19 horas del 16 de mayo hasta las 01.00 horas del 17 de mayo para ofrecer una "experiencia cultural diferente y gratuita".

En un comunicado este miércoles, el Ayuntamiento de Barcelona explica que la fiesta se celebra en la capital catalana, Badalona, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Sant Joan Despí.

La cita abre por "primera vez" el Gran Hotel Barcino de Barcelona, el Centro Cultural La Bòbila y el centro La Florida 6.0 de Hospitalet, mientras que otros equipamientos que participan en el evento lo hacen renovados, como el Centro de Interpretación del Castillo de Montjuïc y la Casa del Agua.

Por su parte, el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes se une a la jornada en plena celebración de su 700 aniversario y en cuanto a los museos, la "gran mayoría" realizarán jornada de puertas abiertas durante la noche, dando la posibilidad de visitar las muestras temporales.

El consistorio ha añadido que, más allá de las exposiciones, la Nit dels Museus ofrece un catálogo de actividades para todos los públicos, con conciertos, recitales, teatro, danza y visitas guiadas, y que en esta edición la web de la iniciativa remarca aquellas propuestas que "puedan resultar especialmente atractivas" para los jóvenes.