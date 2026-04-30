Arte
Banksy confirma ser el autor de estatua de un hombre agitando una bandera en Londres
La escultura, instalada en Waterloo Place, cerca de monumentos históricos, apareció de madrugada y generó gran expectación entre los viandantes
El artista británico reivindicó la obra en Instagram, que representa a un hombre con la pierna fuera de la base y el rostro cubierto por una bandera
EFE
El artista callejero británico Banksy reivindicó el jueves en Instagram ser el autor de una escultura en el centro de Londres, que muestra un hombre que avanza con paso firme mientras agita una bandera.
La estatua de este hombre, con una pierna fuera de la base de la escultura y el rostro cubierto por la bandera, fue instalada a primera hora del miércoles por la mañana, indicó una portavoz del artista. El nombre de Banksy aparece en la base de la estatua.
La obra apareció en Waterloo Place, en el centro de la capital, cerca de las estatuas centenarias del rey Eduardo VII y de la enfermera Florence Nightingale, figura de la salud pública británica, además del memorial de la guerra de Crimea.
"Había un pequeño espacio libre", pensó el artista, según su portavoz.
El artista, como es habitual, reivindicó la obra en su cuenta de Instagram, con un toque de humor.
Su vídeo termina con imágenes de un hombre observando la nueva estatua y diciendo: "No, no me gusta".
La estatua no tardó en atraer a curiosos y seguidores del enigmático artista, conocido sobre todo por sus murales.
"Me parece genial, como siempre. Qué locura haberla instalado en pleno corazón de Londres, la ciudad más vigilada que existe. Siempre da que hablar. De verdad uno se pregunta cómo demonios consiguió instalarla a dos pasos del Palacio de Buckingham", afirmó Ollie Isaac, de 23 años, a la AFP.
Este estudiante de arte relaciona la obra con el "resurgimiento del nacionalismo en el mundo y en Reino Unido".
La aparición de la estatua se produce poco más de un mes después de la publicación de una investigación de Reuters, en la que la agencia afirmó haber confirmado la verdadera identidad de Banksy.
Una afirmación similar había sido publicada por el tabloide Mail on Sunday hace casi veinte años.
Entonces, el artista fue presentado como un británico de 52 años, nacido bajo el nombre de Robin Gunningham, que luego habría cambiado por David Jones.
El artículo se basaba en un acta de arresto en Nueva York, que data del año 2000, así como en testimonios de personas que habían visto a Banksy durante una visita a Ucrania.
El artista, que despierta un gran interés mediático y popular cada vez que revela una nueva obra, ya había creado una estatua en Londres.
Aquella obra, titulada "The Drinker" ("El bebedor"), que parodiaba la famosa escultura de bronce de Auguste Rodin "El Pensador", apareció en 2004.
- Las Tres Chimeneas de Sant Adrià darán dimensión ciudadana al Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona con una gran exposición y debates públicos
- Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
- Damm conmemora sus 150 años con una gala en el Liceu y una cena sorpresa en la Boqueria
- La casa de los espíritus' (Prime Video): la novela de Isabel Allende regresa a la pantalla con 'un sabor más latino
- James Rhodes: 'España es una puta Disneylandia comparada con Inglaterra. He conocido lo bueno y lo malo, pagué una factura brutal, y sigo enamorado y bien, por primera vez en mi vida”
- Caitríona Balfe, sobre el final de 'Outlander': 'Sé que no vamos a contentar a todo el mundo, es imposible
- Rosalía enseña sus moratones al preparar su sensual baile para 'Euphoria
- Helena Bonham Carter abandona 'The White Lotus' en pleno rodaje