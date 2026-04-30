La academia Ivor Novello reconoce a Rosalía con el premio Internacional de Compositores 2026

Rosalía recibirá el premio Internacional de Compositores en los Ivor Novello 2026. El galardón honorífico se otorga a aquellos artistas que han tenido un impacto cultural y comercial en Reino Unido durante el año, según explica la institución en un comunicado en la página web.

Así, la academia reconoce a la artista su álbum 'Lux', poniendo especial énfasis en el uso de hasta 13 idiomas diferentes y la diversidad de estilos que incluye. "El proyecto trasciende las barreras del género y las lenguas", aseguran en el anuncio del premio, destacando especialmente temas como 'Berghain', 'La Perla' o 'Sexo, Violencia y Llantas'. De esta manera, Rosalía recogerá el premio en la gala del 21 de mayo en el Grosvenor House Hotel de Londres.

"Estamos muy orgullosos de nombrar a Rosalía Compositora Internacional del año. Su composición ha capturado los corazones y mentes de la audiencia a nivel global", argumenta Roberto Neri, CEO de The Ivors Academy. La institución también destaca la trayectoria de la catalana, desde el flamenco y la tradición de 'El Mal Querer', hasta los éxitos de 'Motomami' y señala el impacto de 'Lux'. El álbum se ha posicionado como número 1 en cinco listas de Billboard, además de debutar en el número 4 del Billboard 200 y fue nombrado uno de los mejores álbumes del año por Rolling Stone, Billboard, The New York Times, Pitchfork y The New Yorker.

El presidente de la Academia, Tom Gray, asegura en el comunicado que Rosalía "redefine el concepto de composición con su talento" y destaca la fusión entre "tradición y experimentación" de su universo musical.

El año pasado, el galardón honorífico se lo llevó el vocalista estadounidense Brandon Flowers, del grupo The Killers. Por otro lado, entre los nominados a los galardones 'The Ivors' se encuentran artistas como Olivia Dean, Coldplay, Lola Young o Lilly Alen.

La catalana ya había estado relacionada anteriormente con el mundo de la música del Reino Unido, ya que, en febrero de este año, recibió el galardón BRIT Internacional, en la misma gala donde interpretó 'Berghain' uniéndola con su versión techno, siendo así la primera vez que desvelaba esta fusión que posteriormente incluiría en la gira.