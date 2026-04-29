Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Rosario y Luz Casal actuarán en Manresa en Camins, un nuevo festival de verano

Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra y God Save The Queen. Son los nombres que protagonizarán Camins, el nuevo festival de música que se celebrará en las inmediaciones del Palau Firal de Manresa, del 10 al 18 de julio. Organizado por Promo Arts Music, responsable de festivales como Acústica, Sons del Món o Strenes, el nuevo Camins se inspira en el concepto de festivales costeros y aspira a convertirse en el referente musical de las zonas costeras de Cataluña Central.

El nuevo festival, del que están previstas cuatro ediciones, sustituirá a Sons del Camí, que organizaba directamente el Ayuntamiento y que, en cualquier caso, se celebrará hasta la última edición y tendrá lugar en el amplio espacio del desparegut Vibra -después Flames-, tras la pandemia. La presentación corrió a cargo del alcalde de Manresa, Marc Aloy, la directora de Cultura, Tània Infante y el director del nuevo certamen, Xavi Pascual (Figueres, 1976), responsable de Promo Arts Music, que también gestiona Sopa de Cabra y Joan Dausà.

Los conciertos tendrán lugar en el exterior del Palau Firal de Manresa, durante seis días: 10, 11 y 12 de julio y 16, 17 y 18 de julio. Habrá un espacio al aire libre todos los días que se ofrezca el concierto de gran formato, desde las 10 de la noche con capacidad para 2.600 espectadores, de 1.600 en platea, 1.000 en una grada y contará con un espacio de gastronomía.

El coste del festival será de aproximadamente 900.000 €, de los cuales el promotor asume el 83%, quien espera compensarlo con la venta de entradas y patrocinadores (por el momento Estrella Damm). Manresa y Manresana Addition of Stage Equipment colaboran aportando el 17% (150.000 euros). Las entradas para el festival saldrán a la venta el próximo martes 5 de mayo a las 20:00 h en la página web del festival (www.festivalcamins.cat) y el 6 de mayo en persona en la taquilla del Kursaal.

El precio de las entradas oscilará entre 30 y 75 euros, según la ubicación.

Los protagonistas

Luz Casal (10 de julio, 22:00 h)

Una de las voces más emblemáticas y estimadas de la música española, presentará en el nuevo Festival Camins Manresa su nuevo disco 'Me voy a permitir'. La artista gallego ofrecerá siete nuevas canciones sin olvidar a sus grandes clásicos. Reconocida internacionalmente por temas como 'Piensa en mi' en español, Luz Casal ha publicado una docena de álbumes a lo largo de sus cuarenta años de carrera.

Joan Dausà (11 de julio, 22:00 h)

Uno de los cantantes más estimados y reconocidos de nuestra tierra, presentará su nuevo disco «Immortals», el quinto de su séptima carrera. El concierto contará también como un espectáculo de primer nivel, tanto a nivel técnico como visual, para las grandes ocasiones, y supondrá un hito en la carrera profesional del artista. La nueva gira de Joan Dausà es uno de los meses más esperados del panorama musical catalán, tras casi dos años ofreciendo conciertos de gran formato.

God Save The Queen (12 de julio, 22:00 h)

Considerando el mayor tributo a la luna de la banda británica, presentan un nuevo espectáculo para celebrar el 50 aniversario de «Bohemian Rhapsody», una obra maestra que revolucionará la historia del rock. La banda argentina presentará este disco un recorrido renovado por toda la discografía de Queen, desde los primeros himnos hasta los momentos más icónicos de su última etapa. No te perderás canciones como We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga.

Sergio Dalma (16 de julio, 22:00)

Presentará 'Ritorno A Via Dalma', el vigésimo tercer álbum de la extensa carrera del artista. La banda viene de gira en Italia, un mes, para rendir homenaje a la música de algunos autores italianos que han regresado a España, viajando a lo largo de diversas décadas, géneros y estilos. Las canciones de su nuevo disco y los clásicos que lo han acompañado durante todos estos años se sumarán al repertorio de este artista que suma treinta y seis años de carrera.

Sopa de Cabra (17 de julio, 22:00)

Una de las bandas pioneras y más relevantes de la historia del rock catalán celebrará en 2026 sus primeros 40 años de trayectoria con una gira especial que hará escala en el festival de Camins en Manresa. Muchos de sus temas se han convertido en himnos intergeneracionales y forman parte de la banda sonora sentimental del país en las últimas décadas.

Rosario (18 de julio, 22:00)

La cantautora Rosario presentará su último disco, Universo de Ley, una recopilación de sus grandes éxitos grabada a dúo con grandes figuras de la música hispana, como Alejandro Sanz y Sebastián Yatra. La gira, que lleva el mismo título que el disco, es un nuevo espectáculo que celebra treinta años de carrera.