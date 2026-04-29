Salón del Cómic
El Salón del Cómic de Barcelona tendrá como invitados a Shintaro Kago, Milo Manara y el editor jefe de Marvel Comics
El evento, que se celebrará en Montjuïc del 15 al 17 de mayo, suma a autores internacionales y talentos españoles como Carmen Carnero y Raquel Riba Rossy
Europa Press
El 44 Comic Barcelona, que se celebrará en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona del 15 al 17 de mayo, contará con Shintaro Kago, Milo Manara, Pen So, Ken Niimura, Wooh Nayoung y Deniz Camp como invitados, entre otros, así como el editor jefe de Marvel Comics, C. B. Cebulski.
La plantilla internacional se completa con autores como los italianos Paolo Villanelli y Giulio Macaione y la autora belga emergente Alix Garin, informan los organizadores del Comic Barcelona en un comunicado de este miércoles.
También acudirán los hongkoneses Bonnie Pang, Kwong Chit Kit, Linus Liu y Rex Koo, que participarán en talleres de dibujo en directo, acercando al público "nuevas miradas y lenguajes del cómic asiático contemporáneo".
En el ámbito nacional, el 44 Comic Barcelona celebrará el regreso de Carmen Carnero, una de las dibujantes españolas "con mayor proyección internacional", actualmente al frente de la nueva etapa de 'Iron Man'.
También estará presente la ilustradora catalana Raquel Riba Rossy, creadora del personaje Lola Vendetta, que ha publicado recientemente la segunda parte de 'Katanazo al amor romántico'.
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