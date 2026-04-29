Peralada celebra 40 años con la ópera ‘Estética y masacre’ de Carles Prat

La danza y las grandes voces celebrarán el 40 aniversario de Peralada. El festival contará con recitales de postín como el que ofrecerán Benjamin Bernheim y Ermonela Jaho en la inauguración el 17 de julio. Un concierto de Jordi Savall con Les Musiciennes du Concert des Nations y la soprano Núria Rial despedirá la muestra el 9 de agosto. Aunque tendrá una 'coda' final espectacular en Barcelona con el concierto ya anunciado de la Orquesta del Festival de Bayreuth en el Palau de la Música Catalana el 29 de agosto. Las entradas salen mañana 30 de abril a la venta. El festival continúa pendiente de recuperar su gran escenario y las propuestas se harán en el Mirador, la Esglèsia del Carme y los jardines próximos a la bodega del castillo. Allí actuará Lorena Nogal, bailarina y coreógrafa, el 31 de julio.

Un recital de Bryn Terfel, que no volvía Peralada desde hace 39 años cuando cantó ‘Samsón y Dalila’ con Josep Carreras, y otro de Sara Blanch, que debutó en el festival hace 10 años, destacan en la programación. Así como un concierto de Sílvia Pérez Cruz y un homenaje Montserrat Torrent, la gran y centenaria dama del órgano, que estrenará una obra de Bernat Vivancos, y un concierto del Trio Fortuny junto a Judith Neddermann como invitada avanzarán algunos temas de un nuevo disco de canción tradicional catalana. También estrenarán 'Ronde' de Francesc Prat.

Completa el cartel una experiencia escénico-gastronómica como fiesta de celebración el 18 de julio. La de Joan Anton Rechi, director artístico, que marida dos mundos, el de la gastronomía y el del arte con una pequeña muestra de ‘Sing child sing’, nueva coreografía de Botis Seva, ganador del Premio Carmen Mateu de danza.

"Compromiso con el riesgo"

“Hemos querido contar con amigos del festival en esta conmemoración del 40 aniversario”, ha explicado Oriol Aguilà, director de la muestra. “El festival siempre ha apostado por la ópera y el compromiso con el riesgo”, esta vez el estreno de ‘Estética y masacre’, ópera de Carles Prat de nueva creación surgida del proyecto Oh!pera de la última edición, con libreto de Carlota Curt y dirección del actor Oriol Pla. La pieza se presenta en una nueva versión más larga de 50 minutos. “Musicalmente, me ha permitido explayarme más y explorar otros recursos”, ha destacado el compositor. “Le he dado otros colores y texturas”.

El compositor Alberto García Demestres y Cristina Pavarotti, letrista estrenarán ‘Diario de una madre’ interpretado por la soprano Sabina Puértolas y el pianista Rubén Fernández Aguirre.14 canciones diario explica relación madre e hija. “Siempre he tenido una sensibilidad por las mujeres: me gusta su manera de expresarse y sentir. Con las palabras de Cristina intento acercarme más. Es una obra femenina para todo el mundo”. La empezaron a crear durante la pandemia.

Danza

Aleix Martínez, que protagonizó ‘Nijinsky by Neumeier’, se encargará de ‘Niu’, una nueva creación para celebrar los 10 años del Campus Peralada. En ella participarán estudiantes de danza y música del Empordà y profesionales del Hamburg Ballet. “Cuando era un niño de 10 años ver los espectáculos de danza en Peralada me hace mucha ilusión transmitir lo que he aprendido a las nuevas generaciones. Más allá del espectáculo del día 28, lo importante es el proceso creativo cuyo objetivo es inspirar y crear puentes artísticos entre diferentes maneras de entender la danza”.

Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza, repetirá este año 'Le terroir' tras el éxito el verano pasado con este 'site specific' pensado para la Bodega y jardines del castillo, un diálogo arquitectura y danza donde actúa con Álvar Esteban.

Las 4 estaciones de Vivaldi con música en vivo será revisitada con mirada urbana y de hip hop con el aclamado '4 danced seasons', premiado espectáculo de Mourad Merzouki.

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En cuanto al futuro del festival, que lleva años sin su precioso escenario principal en los jardines, Julia Reger Suqué, la nieta de Carmen Suqué e hija de Isabel Suqué, actual presidenta de la Fundació Castell de Peralada, aseguró que “Peralada mira al futuro” y recuperará "el escenario original de los jardines”. El proyecto del nuevo auditorio será diferente al previsto originalmente, pero no han dado más detalles.