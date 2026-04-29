El Parlament aprueba la ley que otorga plena autonomía a la Filmoteca de Catalunya

Después de casi 15 años sin aprobar una sola ley del ámbito cultural, el Parlament de Catalunya ha dado por fin luz verde al proyecto de ley del Institut de la Filmoteca Nacional de Catalunya, una norma que, entre otras cosas, otorga a la entidad la categoría de equipamiento nacional con plena autonomía y personalidad jurídica, emancipándola del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) al que estaba adscrita desde 2001. "Hoy es un gran día para la cultura de nuestro país", ha asegurado la 'consellera' de Cultura, Sònia Hernández, aludiendo tanto a la relevancia del texto aprobado como a lo extraordinario que resulta el debate de una ley cultural en la Cámara catalana.

En este sentido, Hernández ha señalado que la ley de la Filmoteca debe suponer "un primer paso" para renovar un marco legal que está "desactualizado", porque el ecosistema cultural catalán ha experimentado muchos e importantes cambios en los últimos 15 años. En la actualidad hay otros dos proyectos legislativos del ámbito de la cultura -la ley de patrimonio cultural inmaterial y la ley de derechos culturales- en fase de tramitación parlamentaria y la 'consellera' se ha mostrado "convencida" de que llegarán a buen puerto antes de que acabe la legislatura.

El adjetivo 'nacional'

La ley de la Filmoteca ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra. La principal objeción planteada por ambos partidos tenía que ver con la presencia del adjetivo 'nacional' en el nombre oficial del nuevo organismo, una denominación que, a su juicio, introduce "una carga política identitaria" en línea con "el relato separatista" (son palabras del ponente del PP, Pau Ferran). En una posterior comparecencia ante la prensa, la 'consellera' Hernández ha recordado que "todos los equipamientos de país que son cabeceras de los diferentes ámbitos de la cultura son 'nacionales'" (lo son, por ejemplo, el Teatre Nacional de Catalunya, el Arxiu Nacional de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya o la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya).

La titular de Cultura ha destacado que la nueva ley, de carácter muy técnico, nace con un doble objetivo: "el primero, finalista, es la protección, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico catalán; el segundo, operativo, es dotar a la Filmoteca de las herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo esa misión". Hernández ha apuntado que entre las prioridades del departamento que dirige figuran reforzar el sector audiovisual catalán "como elemento dinamizador" de la cultura y la economía y poner en valor el patrimonio cultural. "El cine no es solo entretenimiento, sino que también es memoria colectiva e imaginario compartido -ha asegurado-. Conservar todo ese legado nos ayuda a entender quiénes somos y a explicarnos al mundo".

La Filmoteca de Catalunya fue creada en 1981 -hasta entonces era una mera subdelegación de la Filmoteca Española- y, después de ser gestionada a través de diversos organismos, pasó en 2001 a depender del Institut Català de les Indústries Culturals (el actual ICEC). Entre 2012 y 2013, la institución dio un importante salto con la apertura de sus dos sedes: en el barrio del Raval se instalaron las salas de proyección, los espacios expositivos y la Biblioteca del Cinema y en el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, se puso en marcha el centro de conservación y restauración.

Un nuevo sistema audiovisual

A la sesión del Parlament ha asistido también Pablo La Parra, que en 2024 cogió el relevo de Esteve Riambau en la dirección de la Filmoteca. La Parra ha afirmado que la aprobación de la ley "supone el cambio normativo más importante" en la historia de la entidad, a la que reconoce "como uno de los pilares de la cultura del país". "Estamos construyendo un sistema audiovisual catalán que no solo fomenta la nueva producción sino que tiene conciencia patrimonial, que identifica y protege la diversidad de nuestro patrimonio cinematográfico", ha declarado, antes de sentenciar: "Un país sin patrimonio cinematográfico es un país amnésico".

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Con la nueva ley, el Institut de la Filmoteca Nacional de Catalunya se configura como una entidad de derecho público cuyo máximo órgano de gobierno será un consejo de dirección presidido por el 'conseller' de Cultura y con 11 vocales designados entre otros departamentos y representantes del sector. Contará además con una dirección y una gerencia que se escogerán mediante concursos públicos. El actual director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo La Parra, pasará a dirigir el instituto hasta que finalice su contrato y el personal laboral ya existente se integrará en la nueva entidad.