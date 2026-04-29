José Sacristán pone voz al Fernando Fernán Gómez más íntimo: el niño detrás del gigante cultural

Antes de que Fernando Fernán Gómez se convirtiera en el nombre mayúsculo de la cultura española, fue un niño rodeado de mujeres, pensiones, escenarios, incertidumbres y palabras. Una vida que, entre películas, libros y premios, ha ido moldeando una biografía que hoy resuena en la memoria colectiva del país. Este es el universo que José Sacristán desplegará en el Teatro Bellas Artes desde este jueves: El hijo de una cómica es su particular interpretación de El tiempo amarillo, las memorias de Fernán Gómez.

En la función, que estará en cartel hasta el 28 de junio, Sacristán comparece solo en escena para recorrer los primeros años del mítico actor: la infancia, la adolescencia y la entrada en la juventud de quien acabaría convirtiéndose en una figura central de la cultura española del siglo XX. El montaje reconstruye una educación sentimental y artística marcada por la familia, la lectura, la vida de los cómicos y una España atravesada por cambios políticos y heridas históricas.

José Sacristán estará en el Teatro Bellas Artes hasta el 28 de junio. / CEDIDA

El título remite directamente a Carola, madre del actor. A través de ella y de otras mujeres de la familia aparece un mundo en el que el oficio teatral no era todavía prestigio, sino itinerancia, supervivencia y trabajo. Fernán-Gómez nació en Lima en 1921, durante una gira de su madre, y creció en un ambiente donde el escenario formaba parte de la vida cotidiana antes de convertirse en destino profesional. El hijo de la cómica recupera precisamente aquel arranque: el de un muchacho que observa, escucha y empieza a comprender el poder de las palabras y de la representación.

José Sacristán se adentra en las memorias de Fernando Fernán-Gómez en esta pieza. / CEDIDA

Sacristán no se acerca por primera vez a ese cosmos. Su trayectoria, desarrollada durante más de seis décadas en cine, teatro y televisión, ha estado vinculada a varias generaciones de intérpretes y creadores patrios. En este caso, su relación con Fernán Gómez funciona como eje escénico y también como hilo de transmisión entre dos formas de entender el oficio. No se trata de una biografía completa, sino de una mirada sobre los años de formación: del descubrimiento de la literatura al aprendizaje de un país visto desde abajo.

Gran ejercicio autobiográfico

"Durante unos cuantos años tuve el privilegio de estar cerca de él y escucharle. Escucharle, entre otras, la historia de Fernanda López, la rubia, su bisabuela, de la que heredó el color de pelo y que era de Valdelaguna, un pueblo al lado de Chinchón, el mío. Y de Carolina Gómez, costurera, la abuela que cuidó de su infancia como Natividad López, sus labores, cuidó de la mía. Intercambiamos y compartimos coincidencias en otras tantas historias", escribe Sacristán en el prólogo de la obra.

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Su propuesta llega a Madrid después de su estreno absoluto en el Teatro Palacio Valdés de Avilés y de su paso por distintos escenarios. En el Bellas Artes se presenta con una puesta en escena apoyada en la palabra, la memoria y los recursos audiovisuales. El tiempo amarillo, publicado por Fernán Gómez como un amplio ejercicio autobiográfico, abarca varias décadas de vida personal y profesional. En sus páginas, el autor revisó sus orígenes, su formación intelectual, su relación con el teatro y el cine, y su manera de mirar la sociedad española. Sacristán selecciona de ese material el tramo inicial, el menos asociado a la imagen pública del creador y, al mismo tiempo, el que permite rastrear el nacimiento de una vocación.