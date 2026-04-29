Arte
Explotación colonial, bolsillos para algarrobas y cultura del 'sound system': primera retrospectiva de Kapwani Kiwanga, en la Fundació Joan Miró
La artista, ganadora de la novena edición del Premio Joan Miró, ofrece una plasmación puramente factual de las relaciones comerciales y culturales entre explotados y explotadores
Con un alto grado de abstracción conceptual y formal, la obra de Kapwani Kiwanga (Hamilton, Canadá, 1978) magnetiza sin embargo por sí sola por su sencillez y elegancia. Aunque no está de más saber que su trabajo se edifica sobre el estudio de la transformación de la materialidad vía desarrollos tecnológicos, la historia comercial y cultural del colonialismo y el encuadre del extractivismo del planeta por parte de las personas en la temporalidad geológica.
"La obra de Kiwanga es exigente, refinada y destilada", dijo Martina Millà, comisaria de la muestra, este miércoles en la presentación de 'Estados cambiantes', la primera exposición retrospectiva en España de la artista, ganadora del Premio Joan Miró 2025 por "su precisa formación y su cuidada formalización de los acontecimientos históricos y sociales que han conformado las realidades contemporáneas", destacó en su momento el jurado el galardón. La muestra estará en la Fundació Joan Miró hasta el 13 de septiembre.
Creaciones 'ad hoc'
Una pieza y una serie creadas especialmente para la exposición pueden verse ya en 'Estados cambiantes'.
La pieza es 'Centinela', una escultura de caoba y vidrio azul inspirada en los 'bottle trees' de los afroamericanos del sur de Estados Unidos, herencia africana de la diáspora forzada por la esclavitud. Las botellas colgadas de árboles tienen como objetivo atrapar espíritus malignos. "Es una forma de adaptación y salvaguarda del conocimiento ancestral", informó Kiwanga.
La serie es 'Capacidad de carga', instalación textil fruto de conocer que Miró pedía a sus sastres un bolsillo especial en los trajes para guardar una algarroba, su conexión con la Catalunya rural allí donde estuviera. 'Se non é vero, é ben trovato'. El bolsillo, en cualquier caso, "es una arquitectura protectora" que te permite llevar encima tu intimidad, indicó Kiwanga.
Falta en la exposición, de momento, el tapiz de nueva creación 'Cambio de tono', que no ha podido ser terminado a tiempo.
Solo hechos
'Estados cambiantes' se divide en seis ámbitos, que van de lo primigenio en términos coloniales a lo primigenio en términos geológicos. La amplia y escueta instalación 'Campo elíptico' interroga para empezar sobre cómo el sisal, fibra obtenida de la pita, saltó de México al África oriental para convertirse en uno de los cultivos más importantes de las transacciones coloniales. La factualidad es una característica del trabajo de Kiwanga. Expone hechos, no denuncias.
Tras atravesar, por ejemplo, una sala que tanto remite al control de los trabajadores como al del clima, léase vigilancia e invernaderos, la muestra desemboca en una dimensión geológica de las relaciones entre África y Europa.
'Sound system'
La extensión social de 'Estados cambiantes' tiene su máximo exponente en 'Un refugio a nuestra medida', proyecto educativo realizado en la escuela Pau Sans de L'Hospitalet, enfocado a que los alumnos creen y compartan sus propios amuletos de resistencia. La experiencia educativa se traslada a la muestra con la que quizá sea la primera irrupción en un centro de arte español, ni mucho menos en Europa, de la cultura del 'sound system', de origen jamaicano, cortesía de Maguette Dieng. Solo por la artesanía maderera, al servicio del sonido, vale la pena el remate.
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